Ο 22χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε επίσημα από τους Πειραιώτες στις 8 Ιουλίου και αναμένεται να προσθέσει ταχύτητα, δημιουργία και επιθετική ποιότητα στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Δομινικανός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας, ευχαρίστησε τόσο τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη όσο και τον κόσμο για τα δεκάδες μηνύματα υποστήριξης που δέχθηκε από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσής του.

Μάλιστα, θέλοντας να δείξει ότι έχει ήδη μπει στο κλίμα της νέας του ομάδας, έκλεισε το μήνυμά του τραγουδώντας το γνωστό σύνθημα της ερυθρόλευκης εξέδρας, «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό».

«Τι κάνετε οπαδοί του Ολυμπιακού; Είμαι ο Ζαν Μοντέρο και βρίσκομαι εδώ για να σας πω πόσο ενθουσιασμένος είμαι που έγινα μέλος αυτής της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν μηνύματα από το πρωί, αλλά και τον σύλλογο για την ευκαιρία να φορέσω αυτή τη φανέλα και να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς φιλάθλους του. Τι άλλο μπορώ να πω… είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.