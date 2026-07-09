Ο Μπράνκου Μπάντιο βρίσκεται πλέον και επίσημα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκαρντ, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την περιφερειακή τους γραμμή.

Ο 27χρονος άσος είχε φτάσει στην Αθήνα από την Τρίτη, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες για τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι». Η Βαλένθια είχε προηγουμένως ανακοινώσει την αποχώρησή του και το μόνο που απέμενε ήταν η επίσημη επιβεβαίωση από τον Παναθηναϊκό.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τον Μπάντιο να έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο μία ήδη ποιοτική γραμμή γκαρντ. Ο Σενεγαλέζος αποτελεί έναν παίκτη με εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ είχε καθοριστική παρουσία και στη σειρά των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα της Βαλένθια.

Την περασμένη σεζόν ο Μπάντιο είχε σταθερή παρουσία στη διοργάνωση, καταγράφοντας 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 20:29 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στη regular season της EuroLeague.

Με την απόκτησή του, ο Παναθηναϊκός προσθέτει έναν ακόμη ποιοτικό περιφερειακό, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.