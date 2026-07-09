Η ανάγκη διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, που θα συνδυάζει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης με την ενίσχυση των νόμιμων οδών εισόδου και την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο του ECONOMIST με τίτλο «30th Annual Government Roundtable – Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε ότι η αλλαγή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ήδη αποδίδει αποτελέσματα, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Frontex.

«Η αλήθεια είναι ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα βασικό κεντρικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπα τώρα τα στοιχεία της Frontex, τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από λίγο και στο πρώτο εξάμηνο η Ευρώπη έχει 50.000 παράνομες αφίξεις έναντι 85.000 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι δείχνει αυτό; Αυτό δείχνει ότι πλέον η σκληρή μεταναστευτική πολιτική έχει αρχίσει να αποδίδει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία της Ελλάδας με την Τουρκία έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών από το Αιγαίο, ενώ συνολικά καταγράφεται αισθητή υποχώρηση των θαλάσσιων αφίξεων, εξέλιξη που αποδίδεται στη μεταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται εργατικό δυναμικό, αλλά μέσω νόμιμων διαδικασιών.

«Θέλουμε να έχουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Η Ευρώπη χρειάζεται μεταναστευτικό δυναμικό. Παρουσιάζεται έλλειψη σε πολλούς τομείς που χρειαζόμαστε μετανάστες να τους καλύψουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε τα κυκλώματα και οι λαθροδιακινητές να κατευθύνουν τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη», τόνισε.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αύξησης των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

«Δεν είναι ταμπού να μιλάμε για επιστροφές. Η λογική του ασύλου είναι ότι κάποιος που δεν δικαιούται άσυλο θα πρέπει να επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της δυνατότητας ενσωμάτωσης των μεταναστευτικών πληθυσμών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

«Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στην Ευρώπη και κατά πόσο έχει την ικανότητα η Ευρώπη να αφομοιώνει και να απορροφά άλλους πληθυσμούς», είπε, προσθέτοντας ότι όσοι επιλέγουν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη «πρέπει να αποδεχτούν και να ενταχθούν στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».

Στη δεύτερη παρέμβασή του, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης δεν αναιρεί την ανάγκη αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων.

«Το να προσπαθήσεις να στηρίξεις τις χώρες και να βρεις τις αιτίες της μετανάστευσης δεν είναι αντίθετο με το να προσπαθείς να έχεις και μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική», δήλωσε.

Παρουσιάζοντας την ελληνική πολιτική, εξήγησε ότι οι αιτούντες άσυλο που έχουν προσφυγικό προφίλ κατευθύνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν ανάγκες στην αγορά εργασίας, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας παραμένουν σε κλειστές δομές μέχρι την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να συνδυαστεί η πραγματική ένταξη όσων δικαιούνται άσυλο με την αποτελεσματική εφαρμογή των επιστροφών για όσους δεν το δικαιούνται.