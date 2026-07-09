Ο Ρικάρντο Μάνγκας παραμένει η βασική επιλογή του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ, με τους «πράσινους» να έχουν προχωρήσει τις επαφές τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.

Μετά την οριστική απομάκρυνση της περίπτωσης του Βίκτορ Κρίστιανσεν, το «τριφύλλι» στρέφεται στις εναλλακτικές που είχε ήδη επεξεργαστεί. Η Λέστερ δεν διαφοροποίησε τη στάση της, επιμένοντας αποκλειστικά σε καθεστώς πώλησης, με τις απαιτήσεις της να κυμαίνονται μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ενδιαφερόταν μόνο για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Παράλληλα, οι πρόσφατοι τραυματισμοί του Δανού αμυντικού αποτέλεσαν έναν ακόμη παράγοντα που βάρυνε στην αξιολόγηση της περίπτωσής του.

Έτσι, ο Ρικάρντο Μάνγκας αναδεικνύεται πλέον ως ο πρώτος στόχος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν ήδη αποσπάσει τη θετική απάντηση του Πορτογάλου, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ οι δύο πλευρές διατηρούσαν σταθερή επικοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα.

Πλέον, το βάρος πέφτει στις διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο πορτογαλικός σύλλογος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο παραχώρησης του ποδοσφαιριστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθεί οικονομικά, χωρίς ωστόσο να θέτει υπερβολικές απαιτήσεις. Οι επαφές συνεχίζονται και στόχος του Παναθηναϊκού είναι να κλείσει το θέμα του αριστερού μπακ μέσα στις επόμενες ημέρες.