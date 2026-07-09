Η Amazon ζήτησε συγγνώμη μετά την καταγγελία μιας επιχειρηματία πως δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας, επειδή χρειαζόταν να θηλάζει το μωρό της κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Ρέιτσελ Μπιους, συνιδρύτρια της Nu Coton, είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την εταιρεία ότι θα έπρεπε να θηλάζει την πέντε μηνών κόρη της στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιούνταν στο Φάιφ της Σκωτίας. Η 33χρονη, η οποία ζει λίγο βόρεια του Ινβερνές, ανέφερε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την Amazon, ενώ ήδη ταξίδευε για το σεμινάριο, με το οποίο ενημερώθηκε ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της στον χώρο του κέντρου διανομής όπου διεξαγόταν το πρόγραμμα.

Η Μπιους έγραψε σε ανάρτησή της στο LinkedIn ότι θεωρούσε πως θα υπήρχε η δυνατότητα να θηλάζει το μωρό της μέσα στην ημέρα, με τον σύζυγό της να φροντίζει το παιδί κοντά στον χώρο, ώστε εκείνη να μπορεί να συμμετέχει πλήρως.

«Υπέθεσα ότι θα μπορούσαν να με διευκολύνουν ώστε να θηλάζω το μωρό μου κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τον σύζυγό μου να τη φροντίζει κοντά, για να μπορώ να συμμετέχω κανονικά», ανέφερε.

«Κατανοώ πλήρως την ανάγκη για αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας σε έναν ενεργό βιομηχανικό χώρο. Αλλά το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω, επειδή δεν υπάρχει ένας λειτουργικός τρόπος για να θηλάσω το μωρό μου κατά τη διάρκεια του προγράμματος», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Amazon ανέφερε ότι η εταιρεία παρέχει πληρωμένα διαλείμματα θηλασμού, ευέλικτο ωράριο για την υποστήριξη σχετικών αναγκών, καθώς και ειδικούς ιδιωτικούς χώρους για άντληση γάλακτος.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Για λόγους υγείας και ασφάλειας δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παρουσία παιδιών κάτω των έξι ετών σε κανένα από τα κέντρα μας. Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από την κυρία Μπιους που η πολιτική πρόσβασης στον χώρο μας δεν της γνωστοποιήθηκε ξεκάθαρα πριν ταξιδέψει για την εκδήλωση. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί και κατανοούμε την απογοήτευσή της».

Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει τη διαδικασία επικοινωνίας της ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό και κάλεσε την επιχειρηματία να συμμετάσχει σε μελλοντική εκδήλωση. Η Μπιους εξήγησε ότι το σχέδιό της ήταν ο σύζυγός της να φροντίζει την κόρη τους σε άλλο σημείο του χώρου όπου γινόταν το πρόγραμμα, ενώ εκείνη θα παρακολουθούσε τα εργαστήρια. Όταν θα χρειαζόταν, θα έβγαινε για να ταΐσει το μωρό.

Όπως τόνισε, δεν περίμενε να πάρει την κόρη της μέσα στο ίδιο το κέντρο. Η 33χρονη είπε ότι είχε ήδη ξοδέψει σχεδόν 80 λίρες για εισιτήρια τρένου και ταξίδευε προς τις εγκαταστάσεις στο Ντανφέρμλιν όταν ενημερώθηκε πως, λόγω των κανόνων ασφαλείας, μωρά και μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να μπουν στον χώρο.

«Ένιωσα πραγματικά σχεδόν ταπεινωμένη», είπε αργότερα. «Ήταν κάτι που ειλικρινά δεν είχα καν σκεφτεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα και το γεγονός ότι τελικά έγινε εμπόδιο στη συμμετοχή μου με έκανε να νιώσω πολύ απομονωμένη».

Η Μπιους ανέφερε ότι είχε δει συναδέλφους της να συμμετέχουν σε προγράμματα επιτάχυνσης της Amazon και να επωφελούνται από την εμπειρία. «Το γεγονός ότι επειδή έχω ένα μωρό δεν μπορούσα να συμμετάσχω σε αυτή την πρώτη βασική συνάντηση του προγράμματος με έκανε να νιώσω απομονωμένη, στενοχωρημένη και απογοητευμένη, γιατί το περίμενα με ανυπομονησία», είπε.

Παρότι δήλωσε ευγνώμων που η Amazon κατανόησε την απογοήτευσή της, σημείωσε ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Πιστεύω ότι όλοι οι οργανισμοί που διοργανώνουν τέτοιες ευκαιρίες πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση για όλες τις μητέρες που θηλάζουν και όλους τους γονείς», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα μωρά που είναι ακόμη στην αγκαλιά των γονιών τους θα πρέπει να επιτρέπονται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ώστε οι μητέρες να μη χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και στη σίτιση των παιδιών τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Sky news.