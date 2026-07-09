Η Τζένιφερ Λόπεζ πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, Λίντα, την Τετάρτη, καθώς οι δυο τους αποχωρούσαν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Η 56χρονη τραγουδίστρια και η 55χρονη αδελφή της τράβηξαν τα βλέμματα κατά την έξοδό τους από το ξενοδοχείο «La Réserve», με την Τζένιφερ Λόπεζ να επιλέγει ένα εντυπωσιακό λευκό μίνι φόρεμα.

Το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σύνολο διέθετε ένα πολύ βαθύ ντεκολτέ, το οποίο έφτανε μέχρι τον αφαλό της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο clutch και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Η σταρ είχε πιάσει τα μαλλιά της πίσω με έναν κομψό μαύρο φιόγκο, ο οποίος ταίριαζε με τη βελούδινη μαύρη λεπτομέρεια του φορέματός της.

Από την πλευρά της, η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος Λίντα Λόπεζ επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα με ακάλυπτους ώμους και κρυστάλλινες λεπτομέρειες. Συνδύασε το λαμπερό σύνολο με μαύρο clutch και μαύρα ψηλοτάκουνα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Jennifer Lopez, 56, joins rarely seen younger sister Lynda, 55, for a Paris Fashion Week outing in a VERY racy look https://t.co/8TH4gKNM6v — Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι δύο αδελφές είχαν δώσει μαζί το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Ζουχάιρ Μουράντ. Για την περίσταση, η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο διακοσμημένο με πολύτιμες πέτρες με αποκαλυπτικό ντεκολτέ.

Η μεγαλύτερη από τις τρεις αδελφές, Λέσλι Αν Λόπεζ, δεν συμμετείχε στις δημόσιες εμφανίσεις της Τετάρτης.

H εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στον γάμο της Τέίλορ Σουίφτ

Η παρουσία της Τζένιφερ Λόπεζ στο Παρίσι ήρθε λίγες ημέρες αφότου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το εντυπωσιακό φόρεμα που φόρεσε στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden, το βράδυ της Παρασκευής.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, η οποία θύμιζε Όντρεϊ Χέπμπορν, συνοδεύοντας την ανάρτηση μόνο με ένα emoji ποτηριού σαμπάνιας. Η Λόπεζ φόρεσε ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα του Bach Mai, με στρογγυλεμένο ντεκολτέ, χαμηλή μέση και φαρδιά λαμέ φούστα που έφτανε λίγο κάτω από τα γόνατα. Κρατούσε ένα σατέν clutch της Carolina Herrera και ολοκλήρωσε το look με μαύρα βελούδινα παπούτσια με πλατφόρμα και λαμπερά κοσμήματα.

Η φιλία της τραγουδίστριας με την Τέιλορ Σουίφτ μετρά αρκετά χρόνια. Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε, μάλιστα, εμφανιστεί αιφνιδιαστικά στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Red» της Σουίφτ το 2013, όταν ερμήνευσαν μαζί το «Jenny From The Block». Η Τέιλορ Σουίφτ είχε αποκαλέσει το συγκεκριμένο τραγούδι το «τραγούδι της βούρτσας», εξηγώντας ότι συνήθιζε να το τραγουδά μπροστά στον καθρέφτη κρατώντας μια βούρτσα σαν μικρόφωνο.