Καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live» βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου βρίσκεται στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η 56χρονη τραγουδίστρια, περίπου 15 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξή της στο «Jimmy Kimmel Live!», επιβεβαιώνοντας ότι είναι ελεύθερη.

Θυμίζουμε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου την Τρίτη 20 Αυγούστου του 2024, ημερομηνία που σηματοδοτούσε τη δεύτερη επέτειο του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ.

Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ αναζωπύρωσαν τη σχέση τους στις αρχές του 2021, έπειτα από το ειδύλλιο 18 μηνών από το 2002 έως το 2004, όταν και αρραβωνιάστηκαν, αλλά δεν προχώρησαν τότε στο μεγάλο βήμα, για να ακολουθήσει ο γάμος τους το καλοκαίρι του 2022.