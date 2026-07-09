Την επιφύλαξή του απέναντι στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), Έντι Ζεμενίδης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη θετική στάση που εκφράζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξακολουθούν να υπάρχουν θεσμικά και πολιτικά εμπόδια.

Ο κ. Ζεμενίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» σημείωσε ότι η καλή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών δεν αποτελεί νέα εξέλιξη, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την πρόθεσή του να πουλήσει F-35 στην Τουρκία, ενώ είχε αποδώσει την κρίση με τους S-400 στην άρνηση της κυβέρνησης Ομπάμα να διαθέσει πυραύλους Patriot στην Άγκυρα.

Επίσης, άσκησε έντονη κριτική στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι «αν σήμερα δεν ήταν ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα γινόταν δεκτή», λόγω των προβλημάτων που, όπως είπε, παρουσιάζει στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Το Κογκρέσο εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο»

Παράλληλα, ο επικεφαλής του HALC υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν κατά την πρώτη θητεία Τραμπ και δυσκολεύουν την παράδοση των F-35 στην Τουρκία.

Όπως εξήγησε, θεωρητικά ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει τρόπους να κινηθεί μονομερώς, ωστόσο κάτι τέτοιο θα προκαλούσε νέες νομικές και πολιτικές αντιδράσεις. «Υπάρχει τρόπος, αλλά βλέπουμε ότι σε αυτή τη θητεία δεν τον ενδιαφέρει τι είναι νόμιμο» ενώ υπογράμμισε ότι πολλές αποφάσεις του οδηγούνται στα δικαστήρια.

Προβληματισμός για τους κινητήρες και την τουρκική αμυντική βιομηχανία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της προμήθειας κινητήρων προς την Τουρκία, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Όπως είπε, η Άγκυρα επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια στην παραγωγή οπλικών συστημάτων, γεγονός που, κατά την άποψή του, έχει μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από την αγορά νέων F-16.

Οι S-400 και τα έξι F-35 που παραμένουν στις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στην υπόθεση των ρωσικών S-400, ο κ. Ζεμενίδης σημείωσε ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για την απομάκρυνσή τους από την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και η μεταφορά τους σε τρίτη χώρα.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε απορρίψει αντίστοιχες λύσεις, ζητώντας είτε την καταστροφή των συστημάτων είτε την παράδοσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι παραμένουν στις ΗΠΑ τα έξι F-35 που είχε ήδη αγοράσει η Τουρκία, ενώ η Άγκυρα εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή περίπου 1,5 δισ. δολαρίων που έχει καταβάλει για το πρόγραμμα.

«Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις»

Σχολιάζοντας τις δημόσιες παρεμβάσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία, ο κ. Ζεμενίδης εκτίμησε ότι έχουν πολιτική βαρύτητα, επισημαίνοντας πως αντιδράσεις έχουν εκφραστεί επίσης από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις, Αρμενίους, Ελληνοαμερικανούς, Ευαγγελιστές, αλλά και στελέχη του κινήματος MAGA και τον πρώην αντιπρόεδρο Μάικ Πενς.

Κατά την εκτίμησή του, η συσσωρευμένη αυτή πίεση ενδέχεται να επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται να συγκρουστούν με τον Τραμπ»

Ερωτηθείς γιατί οι επιστολές κατά της πώλησης F-35 υπογράφονται μόνο από Δημοκρατικούς βουλευτές, ο κ. Ζεμενίδης υποστήριξε ότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αποφεύγουν να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Όπως ανέφερε, αρκετοί φοβούνται ότι ενδεχόμενη δημόσια διαφοροποίηση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της κομματικής στήριξης στις επόμενες εκλογές.

«Μπράβο στον Μητσοτάκη για την αναφορά στο casus belli»

Κλείνοντας, ο Έντι Ζεμενίδης χαρακτήρισε θετική την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου έθεσε το ζήτημα του τουρκικού casus belli.

Όπως είπε, η Ελλάδα οφείλει να υπενθυμίζει διαρκώς στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι αμερικανικά οπλικά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, ενώ αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός βρίσκεται και στα κατεχόμενα της Κύπρου.

«Αυτά τα όπλα πρέπει να υπηρετούν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και όχι να στρέφονται εναντίον συμμάχων», τόνισε.