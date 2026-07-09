Μια απρόσμενη «επισκέπτρια» έκλεψε για λίγα λεπτά την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο Κιλκίς, προκαλώντας γέλια τόσο στους θεατές όσο και στους πρωταγωνιστές.

Την ώρα που ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα βρίσκονταν επί σκηνής, μια μεγάλη ακρίδα έκανε την εμφάνισή της στο σκηνικό, αναγκάζοντας τους δύο ηθοποιούς να διακόψουν προσωρινά το έργο.

Ο Τάσος Ιορδανίδης προσπάθησε αρχικά να αντιμετωπίσει το έντομο με χιούμορ, καλώντας το να… χοροπηδήσουν μαζί. Η Θάλεια Ματίκα, ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία της, ιδιαίτερα όταν η ακρίδα άρχισε να μετακινείται κοντά της.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο διασκεδαστική όταν ένας θεατής φώναξε στην ηθοποιό ότι το έντομο βρισκόταν δίπλα της. Εκείνη πετάχτηκε έντρομη από τη θέση της, ζητώντας πάντως από τον συμπρωταγωνιστή και σύζυγό της να μην το σκοτώσει.

Ο ηθοποιός επιχείρησε τελικά να παγιδεύσει την ακρίδα με ένα ποτήρι, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, προκαλώντας νέο κύμα γέλιου στην αίθουσα. «Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία», σχολίασε αυτοσαρκαστικά.

Το περιστατικό έκλεισε με τη Θάλεια Ματίκα να τον πειράζει για τη «μάχη» του με το έντομο και τον Τάσο Ιορδανίδη να προτείνει χαριτολογώντας να πουν στο κοινό ότι όσα συνέβησαν ήταν μέρος της παράστασης και δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Το ζευγάρι δημοσίευσε αργότερα το βίντεο από το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την ακρίδα ως μια απρόσμενη «guest εμφάνιση».