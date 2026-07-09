Η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να πάρει βάρος, χρόνια μετά την κριτική που είχε δεχθεί για την εμφάνισή της στον χώρο του μόντελινγκ.

Η Γερμανίδα καλλονή, η οποία έκλεισε τα 53 της χρόνια τον Ιούνιο, είναι παντρεμένη από το 2019 με τον 36χρονο μουσικό των Tokio Hotel.

«Πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουμε δείχνουμε καλύτερα όταν δεν είμαστε υπερβολικά αδύνατοι. Ο σύζυγός μου ήταν ο πρώτος που μου το επισήμανε. Μου είπε “πρέπει να τρως περισσότερο. Θα έδειχνες καλύτερα αν είχες λίγο περισσότερο βάρος”», δήλωσε η Χάιντι Κλουμ στο Us Weekly.

Το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret παραδέχθηκε ότι μια τέτοια συμβουλή είναι κάτι που δεν ακούει κανείς εύκολα στον χώρο της μόδας, όπως αναφέρει η Daily Mail. «Στη βιομηχανία δεν σου λένε ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί πάντα θεωρείται ότι πρέπει να είσαι ακόμη πιο αδύνατη απ’ όσο ήδη είσαι», εξήγησε. Κοιτάζοντας, πάντως, παλιές φωτογραφίες της, η ίδια διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της είχε δίκιο.

Heidi Klum, 53, says her HUSBAND, 36, encouraged her to gain weight after years of being branded 'fat' in fashion world https://t.co/hZwWpHLSEG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 8, 2026

«Όταν βλέπω παλιές φωτογραφίες, σκέφτομαι: “Έχει δίκιο”. Από άποψη αναλογιών, μου αρέσω περισσότερο όταν έχω περισσότερα κιλά», ανέφερε.

Η Χάιντι Κλουμ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει φάρμακα για απώλειας βάρους. «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου», δήλωσε, προσθέτοντας: «Με τα χρόνια έχω πάρει βάρος. Δεν φοράω πλέον τζιν σε μέγεθος 24».

«Μου έλεγαν ότι ήμουν πολύ χοντρή»

Η κριτής του «Project Runway» είχε καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα το 1998, όταν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Sports Illustrated, παρότι μέχρι τότε αρκετοί στον χώρο την κατέτασσαν στην κατηγορία των μοντέλων καταλόγων.

Η ίδια θυμήθηκε ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας της υπήρχαν φωτογράφοι που την έκαναν να κλαίει. «Μου έλεγαν ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου και ότι ήμουν πολύ χοντρή», αποκάλυψε.

Η Κλουμ έκανε ακόμη μια σπάνια αναφορά στον πρώην σύζυγό της, Seal, λέγοντας ότι και εκείνος είχε δεχθεί σκληρά σχόλια για την εμφάνισή του όσο ήταν παντρεμένοι. «Όταν ήμουν παντρεμένη με τον Seal, κάποιοι έλεγαν: “Πώς γίνεται να έχει τόσο άσχημο δέρμα;”. Έχει λύκο και, ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι είναι όμορφος», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι είναι αδύνατο να ικανοποιεί κανείς τους πάντες και πως το σημαντικότερο είναι να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. «Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους και δεν πρόκειται όλοι να εγκρίνουν ό,τι κάνεις. Πρέπει, όμως, να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που είσαι. Εγώ βρήκα τον δρόμο μου και, τελικά, είμαι ακόμη εδώ», είπε.

Η Χάιντι Κλουμ έχει αποκτήσει με τον Seal δύο γιους, τον 20χρονο Χένρι και τον 19χρονο Γιόχαν, καθώς και μία κόρη, τη 16χρονη Λου. Ο Βρετανός τραγουδιστής βοήθησε επίσης στην ανατροφή της 22χρονης Λένι, την οποία η Κλουμ απέκτησε από προηγούμενη σχέση.

Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2005 έως το 2014.