Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο εκτεταμένη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε αποθήκη της ιταλικής εταιρίας ταχυμεταφορών Bartolini, σε χώρο στον οποίο βρίσκονταν εκατοντάδες κοντέινερ.

Από ένα κοντέινερ, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε όλα σχεδόν τα εμπορεύματα και τα δέματα προς παράδοση. Δημιουργήθηκε μεγάλο μαύρο νέφος καπνού που ήταν ορατό από όλα τα σημεία της ιταλικής συμπρωτεύουσας και από πολλά προάστια. Πάνω από πενήντα πυροσβέστες εργάστηκαν αδιάκοπα όλη την νύχτα ενώ ο δήμος του Μιλάνου έχει ζητήσει από τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή, να κρατήσουν και σήμερα τα παράθυρα των σπιτιών κλειστά. Για προληπτικούς λόγους επίσης, οι αρχές ζήτησαν από τους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους να παίζουν στο ύπαιθρο κοντά στην αποθήκη.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σειρά εκρήξεων, πιθανότατα ηλεκτρονικού υλικού, χωρίς ευτυχώς να τραυματισθούν εργαζόμενοι της εταιρίας ή μέλη της πυροσβεστικής. Δεκάδες πολίτες και φοιτητές, οι οποίοι μένουν σε πολυκατοικία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην αποθήκη της εταιρίας Bartolini, αποφάσισαν να μην κοιμηθούν στα διαμερίσματά τους και φιλοξενήθηκαν από φίλους και συγγενείς. Τα αίτια του συμβάντος πρόκειται να ερευνηθούν από εισαγγελείς.