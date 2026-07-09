Η ΑΕΚ και ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την επέκταση της συνεργασίας τους, με το νέο συμβόλαιο να αναμένεται να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη η οριστική συμφωνία, υπάρχει σύμπτωση απόψεων στα βασικά σημεία του νέου συμβολαίου και απομένουν μόνο ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Σέρβος επιθετικός αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή θετικά την πρόταση της Ένωσης, δείχνοντας τη διάθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στα κιτρινόμαυρα. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου συμμετέχει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, δουλεύοντας εντατικά μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο 28χρονος φορ προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, καθώς μέτρησε 21 γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας ξεπεράσει τα 3.000 λεπτά συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ.