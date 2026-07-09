Μια μακάβρια υπόθεση με επίκεντρο το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ήρθε στο φως, καθώς οικογένεια που πήγε να παραλάβει τη σορό συγγενικού της προσώπου διαπίστωσε ότι το άτομο που της παραδόθηκε δεν ήταν ο άνθρωπός της.

Οι συγγενείς είχαν ενημερωθεί να μεταβούν στο νοσοκομείο για την παραλαβή της σορού. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο νεκροτομείο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό λάθος, καθώς τους παρουσιάστηκε η σορός άλλου άνδρα, ο οποίος επίσης είχε αποβιώσει στην περιοχή.

Αναλυτικότερα, η κόρη του εκλιπόντος κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, αντιλήφθηκε αμέσως ότι έγινε λάθος και σε κατάσταση σοκ δήλωσε πως ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές και υπέβαλε μήνυση.

Παράλληλα, η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την άδεια για εκταφή σορού που έχει ήδη ταφεί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για τον δικό τους συγγενή, σύμφωνα με το thestival.gr, που επικαλείται την ΕΡΤ Σερρών.

Η υπόθεση διερευνάται, ενώ αναμένονται απαντήσεις για το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη σύγχυση στη διαδικασία διαχείρισης και παράδοσης των σορών.

Η απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών:

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79. Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους. Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο».