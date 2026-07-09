Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αριζόνα, όπου ένα μικρό παιδί μόλις 18 μηνών, το οποίο είχε κηρυχθεί νεκρό αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε κατοικία, βρέθηκε να αναπνέει ώρες αργότερα μέσα σε νεκροτομείο νοσοκομείου, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, όταν το παιδί εντοπίστηκε μπρούμυτα μέσα σε μια πισίνα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για το «Super Bowl» στο σπίτι της οικογένειας στο Γκίλμπερτ, προάστιο του Φοίνιξ.

Οι διασώστες μετέφεραν το παιδί σε ιατρικό κέντρο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 18:20 της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, πέντε ώρες αργότερα, όταν υπάλληλος του Γραφείου Ιατροδικαστή της κομητείας Μαρίκοπα έφτασε στο νοσοκομείο για να παραλάβει το παιδί από τον «ψυχρό θάλαμο», διαπίστωσε με έκπληξη ότι εκείνο ανέπνεε ακόμη, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση.

Τα ιατρικά αρχεία του παιδιού δεν περιλαμβάνονται στην αστυνομική έκθεση, επομένως δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη. Οι γιατροί ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα όταν δηλώνουν την ώρα θανάτου, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης «εξέτασης καρδιοπνευμονικού θανάτου», κατά την οποία καταγράφεται η παύση όλων των ζωτικών λειτουργιών: των ζωτικών σημείων, της αυτόματης αναπνοής, του καρδιακού παλμού και του σφυγμού.

Σε γενικές γραμμές, είναι εξαιρετικά σπάνιο -αν και τεχνικά δυνατό- να εμφανιστεί αυθόρμητη επαναφορά της κυκλοφορίας του αίματος μετά τη διακοπή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Μια έρευνα έχει καταγράψει 65 τέτοιες περιπτώσεις σε διάστημα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

A toddler who was pronounced dead after being pulled unresponsive from a pool at an Arizona home was later found to be breathing in a hospital morgue hours later, according to a newly released police report. pic.twitter.com/aJoffw6OsR — Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2026

Πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των συντετριμμένων γονιών του παιδιού και δύο αστυνομικών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, επέμεναν ότι το παιδί αναπνέει ακόμη μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Καθώς αποχαιρετούσαν τον γιο τους, οι γονείς δήλωσαν ότι πίστευαν πως το παιδί εξακολουθούσε να αναπνέει, σύμφωνα με την έκθεση. Οι δύο αστυνομικοί στο νοσοκομείο ανέφεραν ότι είδαν το παιδί να «αγωνίζεται να πάρει ανάσα» και άκουσαν έναν «αναστεναγμό». Παρ’ όλα αυτά, το προσωπικό του νοσοκομείου τούς ενημέρωσε ότι πρόκειται για «αγωνική αναπνοή», δηλαδή αέρα και αέρια που αποβάλλονται από το σώμα.

Λίγο πριν ο γιατρός δηλώσει την ώρα θανάτου, ένας από τους αστυνομικούς ανέφερε ότι άκουσε μια νοσηλεύτρια να λέει: «Έχει σφυγμό». Όταν ο αστυνομικός ενημέρωσε τον γιατρό, ο ίδιος φέρεται να του απάντησε: «Εγώ είμαι ο γιατρός, έχω το ιατρικό πτυχίο, πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο και αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου», όπως ανέφερε ο αστυνομικός στην έκθεση.

Ο δεύτερος αστυνομικός δήλωσε ότι άκουσε τον γιατρό να λέει κατά τη διάρκεια της συζήτησης: «Παρακαλώ κάντε τη δουλειά σας και αφήστε με να κάνω τη δική μου. Πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο», σύμφωνα με την έκθεση. Ο γιατρός αργότερα ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι άκουσαν τον γιατρό να ζητά από το προσωπικό του νοσοκομείου να σταματήσει τις προσπάθειες διάσωσης και ότι θα ήθελε να δηλώσει την ώρα θανάτου, εφόσον δεν υπήρχαν αντιρρήσεις. Κανείς δεν αντέδρασε και ο γιατρός ζήτησε να γίνει ακόμα ένας έλεγχος σφυγμού πριν καταγράψει τον θάνατο, σύμφωνα με την έκθεση. Όταν το προσωπικό του νοσοκομείου αργότερα αντιλήφθηκε ότι το παιδί ήταν στην πραγματικότητα ζωντανό, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φοίνιξ για νοσηλεία.

Το παιδί παρουσίασε «σημαντική βελτίωση» μετά το περιστατικό πνιγμού, αν και αναμενόταν ότι θα χρειαζόταν φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση.

Ο συγκεκριμένος γιατρός, διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσω του Συμβουλίου Οστεοπαθητικής της Αριζόνα. Ο δικηγόρος του γιατρού, δήλωσε την Τρίτη στο ABC News ότι δεν θα προβούν σε σχόλια προς το παρόν «από σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ασθενούς».