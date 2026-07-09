Τρεις αστυνομικοί που περιπολούν σε ένα γήπεδο την ημέρα ενός αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τρεις σκύλους δεν αποτελούν συνήθως αξιοσημείωτο θέαμα. Όταν όμως οι «σκύλοι» αυτοί είναι προηγμένα ρομποτικά συστήματα, εξοπλισμένα με κάμερες, ικανά να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 20 χιλιόμετρα την ώρα, τότε είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τον λόγο της προσοχής που προκάλεσαν.

Αυτό συνέβη στο στάδιο Estadio BBVA, πριν από τον τέταρτο και τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που φιλοξένησε η εγκατάσταση. Δημοσιογράφοι του The Athletic ακολούθησαν τρεις αστυνομικούς οι οποίοι χειρίζονταν τα ρομποτικά σκυλιά K9-X κατά την προετοιμασία της αναμέτρησης της φάσης των «32» μεταξύ Ολλανδίας και Μαρόκου.

Τα ρομπότ, κατασκευασμένα στην Κίνα, εντάχθηκαν στις δυνάμεις της αστυνομικής διεύθυνσης της Γουαδελούπης – της πόλης δίπλα στο Μοντερέι του Μεξικού, όπου βρίσκεται το Estadio BBVA – τον Φεβρουάριο. Συνολικά αποκτήθηκαν τέσσερις μονάδες, με κόστος που αναφέρθηκε ότι ανήλθε σε 145.000 δολάρια, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, την επιτήρηση επικίνδυνων περιστατικών και την υποστήριξη της διαχείρισης πλήθους.

Ο υπεύθυνος δημόσιας ασφάλειας της Γουαδελούπης, Αλφρέδο Φαμπέλα Πατσέκο, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Ωστόσο, η παρουσία των ρομπότ απέκτησε ιδιαίτερη προβολή, καθώς το Μοντερέι φιλοξένησε τέσσερις αγώνες της διοργάνωσης.

Τα K9-X αποτελούνται από αλουμίνιο και πλαστικά υψηλής αντοχής. Διαθέτουν συστήματα αναγνώρισης προσώπου και ανάλυσης συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν αλλαγές στη συμπεριφορά ομάδων ανθρώπων, όπως αυξημένη ένταση ή πιθανή αναστάτωση. Στη συνέχεια μεταδίδουν εικόνα στο κέντρο διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών και υπολογιστικών συστημάτων της αστυνομίας.

Ο Πατσέκο και η ομάδα του αξιολογούν στη συνέχεια εάν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό βίας ή απλώς για έναν ενθουσιώδη πανηγυρισμό φιλάθλων μετά από μια νίκη.

«Σε πολλές περιπτώσεις μας βοηθούν να προλάβουμε καταστάσεις σύγκρουσης, ιδιαίτερα σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Τα ρομπότ αυτά είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να προσαρμοστούν και στις καθημερινές ανάγκες της πόλης», δήλωσε.

Ρομποτικά σκυλιά μετά τον θάνατο ασυτνομικών

Η βασική αιτία εισαγωγής αυτής της τεχνολογίας, ωστόσο, είναι σοβαρότερη. Την προηγούμενη χρονιά, δύο αστυνομικοί της Γουαδελούπης σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, όταν εισήλθαν σε κατοικία όπου εγκληματίες άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Robot dogs have been helping Mexican police officers during the World Cup.



Equipped with cameras, night vision and a voice command system, they’ll continue to be deployed after the tournament, too.



How were they received? And what happened when an actual police dog crossed… pic.twitter.com/1giBjOKU6w — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026

Τα ρομποτικά σκυλιά επιτρέπουν στις αρχές να εξετάζουν από απόσταση δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πιθανότητα οι ύποπτοι να φέρουν όπλα. Το K9-X εισέρχεται πρώτο στον χώρο χρησιμοποιώντας τις κάμερές του – διαθέτει ακόμη και σύστημα νυχτερινής όρασης – επιτρέποντας στους αστυνομικούς να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν επέμβουν. Παράλληλα, μέσω του συστήματος φωνητικών εντολών, μπορούν να απευθύνουν προειδοποιήσεις στους υπόπτους.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε ευκαιρία για την αστυνομία να ενημερώσει το κοινό και τους επισκέπτες φιλάθλους για τον σκοπό των ρομπότ και τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας.

Τα ρομποτικά σκυλιά προκαλούν έντονη περιέργεια. Όταν οι αστυνομικοί τα οδηγούν γύρω από το γήπεδο, πολλοί θεατές πλησιάζουν για να τα αγγίξουν ή να φωτογραφηθούν μαζί τους. Οι χειριστές τους χρησιμοποιούν ειδικά χειριστήρια συνδεδεμένα με κινητά τηλέφωνα, ενώ οι οθόνες προβάλλουν ακριβώς όσα «βλέπουν» τα K9-X.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μετά από μερικούς μήνες εκπαίδευσης ο χειρισμός τους είναι σχετικά απλός και θυμίζει τη χρήση κονσόλας παιχνιδιών.

Παρότι ο μηχανικός ήχος της κίνησής τους και η εμφάνισή τους καθιστούν αδύνατη τη σύγχυσή τους με πραγματικά σκυλιά, η παρουσία τους προκαλεί εντυπώσεις. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, τα τρία ρομπότ πέρασαν δίπλα από έναν πραγματικό αστυνομικό σκύλο, ο οποίος αρχικά απομακρύνθηκε αιφνιδιασμένος και στη συνέχεια έδειξε ενδιαφέρον.

Οι φίλαθλοι τραβούσαν βίντεο και ζητούσαν φωτογραφίες, ενώ οι αστυνομικοί παρουσίαζαν τις δυνατότητές τους, όπως το να στέκονται στα μπροστινά τους άκρα ή να σηκώνουν το ένα πόδι. Παρά τη θετική υποδοχή από πολλούς, υπήρχαν και κάποιοι που παρέμεναν επιφυλακτικοί.

Επιτυχημένο πρόγραμμα

Ο Πατσέκο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της «γιορτής ενός μήνα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα ρομπότ δεν εντόπισαν περιστατικά που να εξελίχθηκαν σε βία. Ωστόσο, ειδοποίησαν τις αρχές για μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν πανηγυρισμοί φιλάθλων.

«Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα, επειδή προσφέρει ασφάλεια στους αστυνομικούς, στους πολίτες και στους επισκέπτες από άλλες χώρες. Είμαστε ικανοποιημένοι που το κοινό πλησιάζει, φωτογραφίζεται μαζί τους και βλέπει τις δυνατότητές τους», δήλωσε.

«Παρόλα αυτά, τα ρομπότ αυτά υπηρετούν την πόλη της Γουαδελούπης και, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ολόκληρο τον κόσμο».