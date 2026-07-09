Τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σχολίασε το πρωί της Πέμπτης 9/7 ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός λέγοντας πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε «επίδειξη αυτοκρατορικού μεγαλείου», ενώ τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί διαρκώς να ταπεινώνει την Ελλάδα.

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι η επίδειξη αυτοκρατορικού μεγαλείου από τον Ερντογάν. Μιλούσε για 16 προηγούμενες τουρκικές αυτοκρατορίες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την ιστορική διπλωματία, δηλαδή προβάλλει συνεχώς το μεγαλείο της, το αυτοκρατορικό, το οθωμανικό, βλέπουμε ότι παρατάσσει γενίτσαρους, στρατιώτες από όλες αυτές τις περιόδους, εμβατήρια οθωμανικά» είπε.

«Βλέπετε ότι οι Τούρκοι επιμένουν και σε λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί θέλουν να μας ταπεινώνουν συνεχώς. Είδατε και τη συζήτηση που έγινε στο Λαγονήσι με τον Νταβούτογλου, και υπήρχε μία έριδα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος επιμένει σε αυτή τη θέση, ότι ήταν περίπου ευλογία για την Κύπρο η καταστροφή της από τους Τούρκους το 1974, με τους χιλιάδες νεκρούς, με τους αγνοούμενους. Οι Τούρκοι ακόμα επιμένουν ότι όχι μόνο βοήθησαν την Κύπρο, αλλά βοήθησαν και την Ελλάδα» σημείωσε.

«Η Τουρκία αναβαθμίστηκε σε όλους τους τομείς. Είδαμε ότι η Ευρώπη, ακόμη και η φον ντερ Λάιεν, πλέον τους τα δίνουν όλα στα εξοπλιστικά προγράμματα. Είδαμε έναν Ρούτε, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, περίπου σφουγγοκωλάριος του Ερντογάν» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, ο Δημήτρης Νατσιός ξεκαθάρισε ότι η «Νίκη» δεν επηρεάζεται από δημοσκοπήσεις ή από την εμφάνιση άλλων κομμάτων.

«Όταν έρθει η ώρα της κάλπης τότε θα αποτυπωθεί η γνώμη του λαού. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι είναι πάντοτε η κυβέρνηση σε πολύ υψηλό ποσοστό. Δεν επηρεαζόμαστε από τίποτε. Και στις προηγούμενες εκλογές είχαμε κατηγορηθεί ως γραφικοί, ως περίεργοι, ως θρησκόληπτοι, γιατί κάνουμε το σταυρό μας και αυτοπροσδιοριζόμαστε και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλλά μπήκαμε στη Βουλή, αποδείξαμε νομίζω ότι και σοβαρότητα υπάρχει και αξιοπρέπεια υπάρχει, με την κοινοβουλευτική μας παρουσία» επεσήμανε.

Απέκλεισε τη συνεργασία με κόμματα που στήριξαν τα μνημόνια

«Στον Τσίπρα δεν έχουμε καμία συμπάθεια. Για εμάς παραμένει η προδοσία της Μακεδονίας, η μεγάλη πνευματική του ανεντιμότητα εις βάρος του ελληνισμού. Η κα Καρυστιανού ξεδιπλώνει σιγά-σιγά τις θέσεις της και το τι ακριβώς είναι το κίνημά της» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Εμείς είμαστε ένα κίνημα το οποίο δεν είναι προσωποπαγές. Έχουμε δώσει και τα δείγματα γραφής της παρουσίας μας. Η Νίκη έχει οργανωθεί με κοινότητες σε όλη την Ελλάδα, έχει θεματικές ομάδες, με θέσεις. Η κα Καρυστιανού προς το παρόν παραμένει ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται από την παρουσία της και το όνομά της. Μέχρι την κάλπη πολλά θα δούμε και θα φανερωθούν» δήλωσε,

Όπως τόνισε, «η Νίκη θα κατέβει αυτόνομα και ανεξάρτητα» στις εκλογές, αποκλείοντας τη συνεργασία με κόμματα που στήριξαν τα μνημόνια, θεωρώντας τα ως «εγκλήματα εις βάρος της πατρίδας».

Κλείνοντας ο Δημήτρης Νατσιός σημείωσε ότι στόχος της «Νίκης» είναι να εκφράσει τον λαό που αποστασιοποιείται από το υπάρχον πολιτικό σύστημα και η επιστροφή των εκπατρισμένων Ελλήνων.