Οι τελευταίες ημέρες ήταν ιδιαίτερα έντονες για όσους αναζητούν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αρχικά προκάλεσε αντιδράσεις η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στη φάση των «16». Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την αρχική απόφαση.

Λίγο αργότερα, η… αμφιλεγόμενη νίκη της Αργεντινής επί της Αιγύπτου δημιούργησε νέο κύμα αντιδράσεων, με τον επιθετικό της Αιγύπτου Μοστάφα Ζίκο να υποστηρίζει ότι το τρόπαιο «οδηγείται προς την Αργεντινή».

Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς. Ωστόσο, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου δείχνει ότι η τεράστια δημοσιότητα, τα οικονομικά συμφέροντα και η πιθανότητα πολιτικών παρεμβάσεων αποτελούν έδαφος για την ανάπτυξη ανάλογων σεναρίων.

Η κλήρωση ευνοεί πάντα τους διοργανωτές;

Κάθε τέσσερα χρόνια επανέρχεται η άποψη ότι οι διοργανώτριες χώρες έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση στην κλήρωση. Το 2026, όταν οι οικοδέσποινες ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς βρέθηκαν σε ομίλους που θεωρήθηκαν βατοί από ορισμένους, οι θεωρίες αυτές αναζωπυρώθηκαν.

Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη. Οι διοργανώτριες χώρες έχουν πράγματι πλεονέκτημα επειδή τοποθετούνται ως ισχυρές ομάδες στην κλήρωση, όμως η δυσκολία των ομίλων μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά ανάλογα με τα κριτήρια.

Με βάση την κατάταξη της FIFA, κάποιες άλλες ομάδες είχαν θεωρητικά ευκολότερη διαδρομή από τις διοργανώτριες χώρες. Οι υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας, ωστόσο, θεωρούν ότι οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματικότητα.

Η Nike ανάγκασε τον Ρονάλντο να παίξει στον τελικό του 1998;

Η υπόθεση του Ρονάλντο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 παραμένει μία από τις πιο γνωστές ιστορίες του ποδοσφαίρου. Ο Βραζιλιάνος σταρ υπέστη έντονο επεισόδιο αδιαθεσίας λίγες ώρες πριν από τον αγώνα με τη Γαλλία, όμως τελικά αγωνίστηκε. Η Βραζιλία ηττήθηκε με 3-0 και ο Ρονάλντο πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Ακολούθησαν ισχυρισμοί ότι εμπορικές πιέσεις, ακόμη και από τη χορηγό εταιρεία Nike, επηρέασαν την απόφαση να παίξει. Ο ίδιος ο Ρονάλντο αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση.

Ευνοήθηκε η Νότια Κορέα το 2002;

Η πορεία της συνδιοργανώτριας Νότιας Κορέας μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2002 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Ιταλία και η Ισπανία θεώρησαν ότι ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για τους Νοτιοκορεάτες. Ιδιαίτερη κριτική δέχθηκε ο διαιτητής Μπάιρον Μορένο για αποφάσεις στον αγώνα Ιταλίας–Νότιας Κορέας. Παρότι υπήρξαν σοβαρές αμφιβολίες για την ποιότητα της διαιτησίας, δεν αποδείχθηκε ποτέ οργανωμένη προσπάθεια αλλοίωσης αποτελεσμάτων.

Οι διαιτητές προστατεύουν τους μεγάλους σταρ;

Η φετινή διοργάνωση έχει προκαλέσει συζητήσεις για το αν οι διαιτητές αφήνουν περισσότερες δυνατές μονομαχίες χωρίς σφύριγμα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί πιο ελκυστικό θέαμα για το αμερικανικό κοινό. Άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για αλλαγή φιλοσοφίας στη διαιτησία. Στην περίπτωση του Λιονέλ Μέσι, η μη αποβολή του σε αμφισβητούμενη φάση προκάλεσε αντιδράσεις, όμως ειδικοί διαιτησίας υποστήριξαν ότι η φάση δεν αποτελούσε παράβαση για κόκκινη κάρτα.

Η CIA δηλητηρίασε τον Γκόρντον Μπανκς;

Μία από τις πιο ακραίες θεωρίες αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Ο Άγγλος τερματοφύλακας Γκόρντον Μπανκς έχασε τον προημιτελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία λόγω ασθένειας. Η Αγγλία προηγήθηκε με 2-0, αλλά τελικά αποκλείστηκε με 3-2.

Μία θεωρία υποστήριξε ότι η ασθένειά του δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα παρέμβασης της CIA, στο πλαίσιο γεωπολιτικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη απόδειξη για κάτι τέτοιο.

Η Αργεντινή του 1978 και ο αμφιλεγόμενη εξάρα

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή το 1978 παραμένει μία από τις πιο αμφισβητούμενες στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά απέναντι στο Περού για να προκριθεί στον τελικό. Το τελικό 6-0 δημιούργησε αμέσως υποψίες, ιδιαίτερα επειδή η χώρα βρισκόταν τότε υπό στρατιωτική δικτατορία. Οι κατηγορίες περί συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων Αργεντινής και Περού δεν αποδείχθηκαν ποτέ, αν και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο ιστορικής συζήτησης.