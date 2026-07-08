Η Αργεντινή πανηγύρισε μία από τις πιο δραματικές προκρίσεις του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 3-2 της Αιγύπτου και παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όμως η αναμέτρηση άφησε πίσω της ένταση και σοβαρές διαμαρτυρίες από την πλευρά των «Φαραώ».

Οι Αιγύπτιοι εξέφρασαν έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή, θεωρώντας πως υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα. Η μεγαλύτερη διαμαρτυρία τους αφορά τη φάση λίγο πριν από το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή έπειτα από μονομαχία με τον Χούλιαν Άλβαρεζ. Παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών της Αιγύπτου, τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR αποφάσισαν να μην καταλογίσουν παράβαση.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά το 3-2 του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Ο πάγκος της Αιγύπτου αντέδρασε έντονα, καθώς λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα οι παίκτες είχαν ζητήσει πέναλτι σε δύο διαφορετικές φάσεις, μία για τον Σαλάχ και μία για μαρκάρισμα πάνω στον Χαμίντ Φατί. Οι αποφάσεις να συνεχιστεί το παιχνίδι προκάλεσαν εκνευρισμό και δημιούργησαν μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, μέλος του τεχνικού επιτελείου του Χοσάμ Χασάν εισήλθε στο γήπεδο και κινήθηκε προς τον Αλέξις ΜακΆλιστερ, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν πριν η κατάσταση ξεφύγει. Ο διαιτητής του έδειξε την κόκκινη κάρτα, ενώ λίγο αργότερα τιμωρήθηκε με κίτρινη και ο ίδιος ο Χοσάμ Χασάν για τις έντονες διαμαρτυρίες του.

«Αδικη διαιτησία» καταγγέλλει ο Ζίκο

Η οργή της αιγυπτιακής πλευράς δεν περιορίστηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζίκο, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της διαιτησίας, υποστηρίζοντας πως οι αποφάσεις του ρέφερι επηρέασαν καθοριστικά την έκβαση της αναμέτρησης.

«Ο διαιτητής δεν ήταν καλός, ήταν άδικος. Η αδικία ήταν ξεκάθαρη. Από την αρχή ένιωθα ότι οι αποφάσεις ήταν εναντίον μας. Δεν ήταν θέμα της δικής μας ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο ακόμη και για «στημένο παιχνίδι».

Παράλληλα, οι Αιγύπτιοι στάθηκαν και σε γκολ που ακυρώθηκε μέσω VAR στο δεύτερο ημίχρονο, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις των διαιτητών είχαν καθοριστική επιρροή στην εξέλιξη του αγώνα.

Χασάν: «Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο»

Ο προπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τον αποκλεισμό, τονίζοντας πως η ομάδα του άξιζε περισσότερα από το παιχνίδι.

«Ήμασταν καλύτεροι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι άδικο. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Μερικές φορές υπάρχουν παράγοντες που δυσκολεύουν την προσπάθειά σου», δήλωσε ο Αιγύπτιος τεχνικός.

Στη συνέχεια άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η Αργεντινή ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και για το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέσι παραμένει στο τουρνουά, αφήνοντας να εννοηθεί πως εμπορικοί λόγοι μπορεί να επηρεάζουν ορισμένες αποφάσεις.

«Γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό; Δεν με πείθει ούτε το αποτέλεσμα ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨🚨🚨 ردة فعل حسام وإبراهيم حسن بعد قيام مشجع أرجنتيني برفع علم الكيان الصيهوني..



• العميد يرد بالإشارة إلى شعار مصر! 🇪🇬♥️

pic.twitter.com/j1GcmaByFm — كأس العالم™ (@TrendEPL) July 7, 2026

Ο Χασάν εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του για τη χρήση του VAR, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία αντί να λύνει προβλήματα, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί νέες αμφισβητήσεις.

Ο αποκλεισμός αφήνει την Αίγυπτο με πικρία, καθώς η ομάδα έφτασε πολύ κοντά σε μία ιστορική πρόκριση, όμως η αναμέτρηση με την Αργεντινή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης και έντονων καταγγελιών.