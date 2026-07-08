Η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/7), με το παζλ των προημιτελικών να συμπληρώνεται ύστερα από αναμετρήσεις γεμάτες ένταση, ανατροπές και υψηλό θέαμα.

Την πρόκριση στην οκτάδα εξασφάλισαν οι Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αργεντινή και Μαρόκο, οι οποίες συνεχίζουν την πορεία τους με στόχο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι εμφανής, καθώς έξι από τις οκτώ ομάδες προέρχονται από την UEFA, ενώ η Αφρική και η Νότια Αμερική εκπροσωπούνται από το Μαρόκο και την Αργεντινή αντίστοιχα.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών διαμορφώθηκαν ως εξής: Γαλλία – Μαρόκο, Ισπανία – Βέλγιο, Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία, αναμετρήσεις που αναμένεται να κρίνουν τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από το bracket της FIFA, στα ημιτελικά ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία – Μαρόκο θα αντιμετωπίσει αυτόν του αγώνα Ισπανία – Βέλγιο.

Στην άλλη πλευρά του bracket, Νορβηγία και Αγγλία θα παλέψουν για μια θέση στα ημιτελικά, εκεί όπου η μια εκ των δυο θα περιμένει τον νικητή της κόντρας ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία.