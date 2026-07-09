Με αφορμή την απώλεια της σπουδαίας τραγουδίστριας, Μπόνι Τάιλερ, μιας καλλιτέχνιδας που σημάδεψε τη δεκαετία του ’80 με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες της, στο επίκεντρο έρχεται η συνεργασία της με τη Σοφία Αρβανίτη και τον Μιχάλη Ρακιντζή.

Μια συνεργασία που για την Ελληνίδα τραγουδίστρια είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, όπως είχε δηλώσει η ίδια, τονίζοντας ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αφού η φωνή της Μπόνι Τάιλερ είχε συνοδεύσει τα νεανικά της χρόνια.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη της, η Σοφία Αρβανίτη είχε πει: «Δυσκολεύτηκα να το πιστέψω ότι τώρα κάνω ντουέτο με τη Μπόνι Τάιλερ, γιατί δεν σου κρύβω ότι στην εφηβεία μου, ένα από τα τραγούδια που πρόβαρα ήταν το “Total Eclipse of the Heart”. Και λίγα χρόνια μετά, τραγούδησα εγώ με αυτή τη γυναίκα. Εντάξει… τσιμπιέσαι και λίγο».

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής Μιχάλης Ρακιντζής σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4», είχε αναφέρει: «Εγώ έγραψα ένα κομμάτι, το πήγα σε εταιρεία και ζήτησα αυτό να γίνει ντουέτο με τη Σοφία (σ.σ. Αρβανίτη) και τη Μπόνι Τάιλερ, γιατί κάτι που γράφω, έχω μια συγκεκριμένη φωνή στο μυαλό μου. Ξέρω ποιος θέλει να το πει. Και μου λένε “αυτό δεν γίνεται”. Λέω “γίνεται”…».

«Έρχεται στην Ελλάδα, το λέει και φεύγει. Δεν έγινε βίντεο κλιπ. Το έκανε μόνη της η Σοφία και έβαλαν κάτι θολό από Μπόνι Τάιλερ, που την είχα τραβήξει εγώ στο στούντιο. Με τη Σοφία τραγούδησαν μαζί στο στούντιο. Αυτό για μένα ήταν μια απόδειξη ότι όλα γίνονται τελικά. Μας έκανε την τιμή να το βάλει πρώτο κομμάτι σε ένα διπλό cd που είχε κάνει», είχε συμπληρώσει.