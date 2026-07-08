Ο Eric Gales στο Newsbeast: «Θέλω να με κατανοούν ως καλλιτέχνη, όχι μόνο ως κιθαρίστα»

Αν δεν τον έχεις ακούσε ποτέ live στη ζωή σου, ίσως είναι η ευκαιρία να το κάνεις τώρα. O Eric Gales, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες με εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία και με τη δική του σφραγίδα στην σύγχρονη blues μουσική, επιστρέφει στην Αθήνα για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό live στη σκηνή της Τεχνόπολης.

Γνήσιο «παιδί» του Τζίμι Χέντριξ και του Άλμπερτ Κινγκ αναφορικά με τον τρόπο που παίζει την κιθάρα του και ενσωματώνοντας στοιχεία από τη ροκ, τη funk και τη soul, τον καθιστά μοναδικό στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Μέντοράς του ο αδελφός του Eugene, ο οποίος του εμφύσησε την οικογενειακή παράδοση στο αριστερό παίξιμο της κιθάρας, αν και δεξιόχειρας, τοποθετώντας την κιθάρα του ανάποδα με τις μπάσες χορδές κάτω, όπως ο Χέντριξ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ήταν και το πρότυπό του.

Kυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ “The Eric Gales Band ” το 1991, σε ηλικία μόλις 16 ετών, αποδεικνύοντας πως ήταν ένα παιδί θαύμα και κάνοντας κοινό και κριτικούς να τον θεωρούν μετενσάρκωσή του.

Το άλμπουμ του “Crown” του χάρισε υποψηφιότητα στα Grammy για το Καλύτερο Σύγχρονο Blues Άλμπουμ, ενώ έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις από τα Blues Music Awards και θεωρείται σταθερά ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες στον κόσμο.

Ο Eric Gales μίλησε στο Newsbeast με αφορμή το Sweet Summer Sun Festival στις 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη και αποκάλυψε πτυχές από τη ζωή του, τη σχέση του με την κιθάρα, τις blues επιρροές του, την πρόωρη επιτυχία, τις προσωπικές του δοκιμασίες και τη δύσκολη διαδρομή προς τη συμφιλίωση με τον εαυτό του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του εξέλιξη, στο μέλλον των blues και στην ιδιαίτερη ενέργεια που θυμάται από το αθηναϊκό κοινό.

– Μεγάλωσες σε μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν ήδη παρούσα. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που ένιωσες ότι η κιθάρα δεν ήταν απλώς ένα όργανο, αλλά ο δικός σου τρόπος να μιλάς;

Ναι, ήμουν περίπου τεσσάρων ετών και το ένιωσα αμέσως μόλις έπιασα την κιθάρα στα χέρια μου. Από πολύ μικρός αισθανόμουν ότι η κιθάρα ήταν ένας τρόπος να εκφράζω τον εαυτό μου, χωρίς να χρειάζεται να πω τίποτα με λόγια.

– Έχεις αναφερθεί συχνά στις επιρροές σου από τα blues, το rock, τη gospel και τη soul μουσική. Ποιοι καλλιτέχνες ή ποιοι δίσκοι σου άνοιξαν πρώτοι τον δρόμο προς την κιθάρα, όταν ξεκινούσες;

Ο Stevie Ray Vaughan, ο Albert King, ο Freddie King, ο B.B. King, ο Muddy Waters. Όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που μου γνώριζαν τα αδέλφια μου.

– Ξεκίνησες σε πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν ως παιδί-θαύμα, και βρέθηκες από νωρίς να εμφανίζεσαι σε μεγάλες σκηνές και να συνεργάζεσαι με δισκογραφικές εταιρείες. Κοιτάζοντας πίσω εκείνη την περίοδο, τι πιστεύεις ότι σου πρόσφερε αυτή η πρόωρη αναγνώριση και τι, ίσως, σου κόστισε;

Εγώ ήμουν απλώς αφοσιωμένος στο παίξιμο. Δεν αισθανόμουν ιδιαίτερη πίεση. Ήταν συναρπαστικό να έχω μια καριέρα, παρόλο που δεν ήταν κάτι που είχα επιδιώξει· απλώς έτυχε να έρθει στη ζωή μου.Από την άλλη πλευρά, όταν τα φώτα έπαψαν να είναι τόσο έντονα, δημιουργήθηκε χώρος για τη ζωή του δρόμου και για όσα τελικά εξελίχθηκαν σε κάποιους από τους δαίμονες της ζωής μου. Δεν επιβιώνουν όλοι από κάτι τέτοιο.

Έχει ενδιαφέρον να αναρωτιέται κανείς, για όσους αποκτούν καριέρα σε πολύ μικρή ηλικία, τι κάνουν όταν η μουσική σταματά. Τι κάνουν όταν το πλήθος δεν φωνάζει πια τόσο δυνατά; Το πώς κατάφερα να τα βγάλω πέρα, δεν το γνωρίζω. Και, για να είμαι ειλικρινής, το αν τα κατάφερα είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει κάποιος άλλος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς μια κατάσταση στην οποία όλα όσα σε κρατούσαν σε κίνηση δεν υπάρχουν πια.

– Η ζωή σου περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό ταλέντο, πρώιμη επιτυχία, προσωπικές δυσκολίες και μια δυναμική επιστροφή. Όταν κοιτάζεις ολόκληρη αυτή τη διαδρομή, ποιο ήταν το δυσκολότερο μάθημα που χρειάστηκε να αποδεχτείς;

Το να προσπαθήσω να συγχωρήσω τον εαυτό μου.

– Η δισκογραφία σου καλύπτει πολλά και διαφορετικά κεφάλαια της ζωής σου. Όταν ακούς σήμερα τους παλαιότερους δίσκους σου, ακούς τον ίδιο άνθρωπο ή αισθάνεσαι ότι ακούς μια νεότερη εκδοχή του εαυτού σου;

Αισθάνομαι ότι ακούω μια νεότερη εκδοχή του εαυτού μου. Μπορώ, όμως, να ακούσω τη φλόγα, την ένταση, την πρόοδο, την εμπειρία και το φως που έχουν έρθει με το πέρασμα του χρόνου.

– Άλμπουμ όπως τα «Middle of the Road», «The Bookends» και «Crown» μοιάζουν να σηματοδοτούν διαφορετικά στάδια προσωπικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης. Τα βλέπεις ως ξεχωριστά κεφάλαια ή ως μέρη μιας ενιαίας ιστορίας;

Λίγο και από τα δύο. Αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια, αλλά αν τα ενώσεις, σχηματίζουν όλα μαζί μια μεγάλη εικόνα. Είναι μια ιστορία που συνεχίζει να ξετυλίγεται.

– Ποιος δίσκος ήταν ο δυσκολότερος για εσένα, όχι από τεχνική αλλά από συναισθηματική άποψη;

Το «Crown».

– Το «A Tribute to LJK» άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την κληρονομιά , την κληρονομιά του αδελφού σου, της οικογένειάς σου και τη δική σου;

Δεν θα έλεγα ότι τον άλλαξε, αλλά ήταν σαν να άναψε λίγο πιο δυνατά ένα φως μέσα μου και να συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμο είναι το χάρισμα της οικογένειας Gales και πόσο έντονο αποτύπωμα έχει αφήσει στον κόσμο. Εξακολουθώ να μη βλέπω τον εαυτό μου με τον τρόπο που τον βλέπουν οι άλλοι και εκπλήσσομαι όταν καλλιτέχνες τους οποίους θαυμάζω γνωρίζουν ποιος είμαι. Πάντα με αφήνει άφωνο. Είναι κάτι όμορφο, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που με κρατά προσγειωμένο.

– Όταν καλλιτέχνες όπως ο Carlos Santana, ο Joe Bonamassa και ο Mark Tremonti σε χαρακτηρίζουν έναν από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες στον κόσμο, πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια αναγνώριση; Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά;

Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομπλιμέντα που μπορεί να δεχτεί κάποιος στον κόσμο, όταν ένας τέτοιος έπαινος προέρχεται από συναδέλφους μου, για τους οποίους αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Με κάνει πολύ συχνά να λέω «ουάου». Είμαι πολύ ευγνώμων που κάποιος βλέπει τη δουλειά που κάνω και που όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι μάταιη.

– Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εσένα σήμερα: να σε θαυμάζουν ως κιθαρίστα ή να σε κατανοούν ως καλλιτέχνη;

Αν έπρεπε να επιλέξω ένα από τα δύο, θα έλεγα το να με κατανοούν ως καλλιτέχνη. Πιστεύω ότι ο κόσμος με βλέπει και με κατανοεί ως κιθαρίστα, αλλά θέλω να με κατανοήσει και ως ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Θέλω η κληρονομιά μου να δείχνει ότι τα δακτυλικά μου αποτυπώματα και το DNA μου άγγιξαν σχεδόν τα πάντα. Κάτω από την ταυτότητα του blues rock κιθαρίστα υπήρχε πάντοτε ένας άνθρωπος που αγαπούσε να ενσωματώνεται σε κάθε είδος μουσικής.

– Σε μια εποχή κατά την οποία η μουσική αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, πού πιστεύεις ότι βρίσκεται σήμερα η blues; Είναι μια παράδοση που πρέπει να διατηρηθεί ή μια ζωντανή γλώσσα που πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται;

Πιστεύω ότι ισχύουν και τα δύο. Πρέπει να διατηρηθούν, αλλά ταυτόχρονα να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι οι νεότεροι μουσικοί βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, ενώ εξακολουθούν να ενσωματώνουν τα blues στη μουσική τους. Δεν μπορείς να παρακάμψεις τον πυρήνα των blues. Αποτελούν θεμελιώδες μέρος ενός από τα πρώτα είδη μουσικής που γνώρισε ο άνθρωπος.

– Έρχεσαι στην Αθήνα ως headliner ενός blues φεστιβάλ στην Τεχνόπολη. Τι περιμένεις από το ελληνικό κοινό και τι θα ήθελες να αποκομίσει κάποιος που θα σε δει για πρώτη φορά ζωντανά;

Περιμένω την ίδια ενέργεια που θυμάμαι από την τελευταία φορά που έπαιξα εκεί. Νόμιζα ότι η οροφή θα έφευγε εντελώς από το κτίριο. Ανυπομονώ να το ξαναζήσω. Θέλω, ουσιαστικά, ο κόσμος να φύγει με την εντύπωση: «Ουάου, τι στο καλό ήταν αυτό που μόλις είδα;».

Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στην εμβληματική Technopolis City of Athens, προσφέροντας μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues.

Headliner του φεστιβάλ θα είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος κιθαρίστας και τραγουδιστής Eric Gales, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης τρεις σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής blues σκηνής:

Tassos Skouras & Nukeleus

Babis Tyropoulos Quartet

Sakis Dovolis Trio

Το Sweet Summer Sun Festival γιορτάζει την αυθεντική ενέργεια και την ψυχή των blues, φέρνοντας κοντά διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, Public Tickets και ticketservices.com