Σκηνές που προκαλούν ανησυχία εκτυλίσσονται στη νότια Κίνα, όπου εκατοντάδες φίδια, μεταξύ των οποίων και δηλητηριώδεις κόμπρες, απέδρασαν από φάρμες εκτροφής έπειτα από τις εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές καταιγίδες. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον αυξημένο κίνδυνο από τα ερπετά.

Πλημμύρισαν φάρμες εκτροφής φιδιών μετά τον τυφώνα

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, φάρμα εκτροφής φιδιών στην πόλη Χενγκτζόου, στην Αυτόνομη Περιφέρεια Γκουανγκσί Ζουάνγκ, πλημμύρισε έπειτα από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο τυφώνας Μαϊσάκ. Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς εκατοντάδες φίδια διέφυγαν από τις εγκαταστάσεις.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα έγινε γρήγορα viral, δείχνοντας κατοίκους να προσπαθούν να πιάσουν φίδια με απόχες, ενώ μία κόμπρα εμφανίζεται να προβάλλει το κεφάλι της πάνω από ορμητικά λασπωμένα νερά. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ανάμεσα στα φίδια που δραπέτευσαν βρίσκονται νερόφιδα, βασιλικοί αρουρόφιδοi και κόμπρες.

Κάτοικοι δέχθηκαν επιθέσεις από φίδια

«Εκατοντάδες φίδια δραπέτευσαν ταυτόχρονα. Εγώ είδα πέντε ή έξι», δήλωσε στην εφημερίδα Beijing News ένας άνδρας που νοσηλεύεται έπειτα από δάγκωμα φιδιού. Όπως ανέφερε, δέχθηκε επίθεση από κόμπρα περίπου στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ καθάριζε συντρίμμια στο ισόγειο του σπιτιού του.

Γιατρός της περιοχής που περιθάλπει θύματα από δαγκώματα φιδιών δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι έχει ήδη αντιμετωπίσει αρκετούς κατοίκους από τότε που ο τυφώνας έπληξε την περιοχή.

Νεκροί, αγνοούμενοι και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η επαρχία Γκουανγκσί βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες πλημμύρες. Δύο ταμιευτήρες υπερχείλισαν και υπέστησαν ρήγματα τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα χωριά σε αρκετές πόλεις να περικυκλωθούν από τα νερά. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 50.000 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ άλλοι έξι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της Κίνας αυξήθηκε στους 38. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά μετέδωσε ότι κατολίσθηση στην κεντρική επαρχία Γκανσού στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ατόμων στην επαρχία Χουμπέι.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, η Beijing News ανέφερε ότι ένας άνθρωπος που είχε δεχθεί δάγκωμα φιδιού κατέληξε, επικαλούμενη επιβεβαίωση από τοπικό νοσοκομείο και αυτόπτες μάρτυρες.

Έκτακτες οδηγίες για τις κόμπρες και τα δηλητηριώδη φίδια

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς οι πλημμύρες και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χενγκτζόου ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τις αναφορές για ζημιές στις φάρμες εκτροφής φιδιών και για κατοίκους που δαγκώθηκαν από φίδια τα οποία διέφυγαν λόγω των πλημμυρών.

Παράλληλα, το Κέντρο Σύγκλισης Μέσων της Χενγκτζόου εξέδωσε την Τετάρτη έκτακτες οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση δαγκωμάτων φιδιών, προειδοποιώντας ότι δηλητηριώδη είδη, όπως κόμπρες, κράιτ και πράσινες οχιές των λάκκων, έχουν διαφύγει εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Όπως αναφέρει ο Guardian οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ενίσχυσαν τα αποθέματα αντιοφικού ορού και δημιούργησαν ειδική ταχεία διαδικασία περίθαλψης για ασθενείς με δαγκώματα φιδιών στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Χενγκτζόου, το οποίο αποτελεί το εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών στην πόλη. Το νοσοκομείο αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση και δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των κρατικών μέσων για θάνατο ασθενούς από δάγκωμα φιδιού.

Στις οδηγίες επισημαίνεται ότι τα φίδια ενδέχεται να αναζητήσουν καταφύγιο μέσα σε σπίτια, σε κλιμακοστάσια, στις γωνίες κτιρίων και κατά μήκος των όχθεων ποταμών. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιχειρούν να χειριστούν μόνοι τους τα φίδια. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί διασώστες, εξειδικευμένοι γιατροί και επιπλέον ιατρικοί σταθμοί για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Η Κίνα βρίσκεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι αντιμέτωπη με φυσικές καταστροφές, καθώς σε ορισμένες περιοχές σημειώνονται καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, ενώ άλλες πλήττονται από ακραία ζέστη. Αν και η εμφάνιση φιδιών σε πλημμυρισμένες περιοχές του νότου είναι συχνό φαινόμενο, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εκατοντάδες φίδια δραπετεύουν από εμπορικές φάρμες εκτροφής θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες.