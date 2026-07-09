Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για άνεργους 55 ετών και άνω ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα 55+ είναι ένα πρόγραμμα «για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μία μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι, αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν δουλειά, εάν βρεθούν εκτός δουλειάς, μετά τα 55 έτη, παρά αν είναι στα 30 ή στα 40. Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκεται αμέτοχη σε αυτό. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες».

Όπως τόνισε η υπουργός, το πρόγραμμα 55+ υλοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και είναι διάρκειας 24 μηνών, έχοντας ωφελήσει, μέχρι σήμερα, πάνω από 35.000 συμπολίτες μας, ώστε να συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη τους, παρέχοντας από την πλευρά τους την πολύτιμη εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Αναφορικά με την επικείμενη ρύθμιση που εξήγγειλε προ λίγων ημερών για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για την επίλυση μίας εκκρεμότητας 10 ετών, την οποία δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, ο χήρος ή η χήρα λαμβάνει αρχικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου για τρία χρόνια και, στη συνέχεια, το 70% γίνεται 35%.

«Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και πλέον έρχεται και το κράτος και τους λέει στο μισό η σύνταξη που έπαιρνες και, άρα, αγωνιούν και για την επιβίωσή τους. Αυτό, λοιπόν, ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζητείτο 10 χρόνια. Υπήρχαν νομικά ζητήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος και υπήρχαν και δημοσιονομικά ζητήματα, δηλαδή πού θα βρούμε τα λεφτά, για να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη και να μπορέσουμε να μείνουμε στο 70% και να μην πέσουμε στο 35%», είπε η υπουργός Εργασίας.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο Action24, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας το πρώτο τετράμηνο του 2026 απέφερε πλεόνασμα ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, δημιουργώντας τον αναγκαίο δημοσιονομκό χώρο.

«Το λέω γιατί; Γιατί για μας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν πάμε και διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες, πρώτα να έχουμε βρει τον δημοσιονομικό χώρο. Βρήκαμε, λοιπόν, τον δημοσιονομικό χώρο και ήρθαμε εν συνεχεία να θεραπεύσουμε μία κοινωνική αδικία και να βάλουμε τέλος σε 10 χρόνια αβεβαιότητας», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Τόνισε μάλιστα ότι από τις επαφές που είχε με χήρες και χήρους συμπέρανε τη μεγάλη τους αγωνία: «Τι θα γίνει, αν εμείς φύγουμε από τη ζωή και έρθει το κράτος και ζητήσει αναδρομικά πίσω από τα παιδιά μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγωνία. Με τη ρύθμιση, λοιπόν, που εξήγγειλα, η οποία θα περάσει στη Βουλή των Ελλήνων μέσα στον Ιούλιο, με άμεση εφαρμογή, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν περικοπή στις συντάξεις τους στο 35%, η σύνταξή τους θα αυξηθεί στο 70%».

Η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι επιπροσθέτως υπάρχουν περίπου 75.000 χήρες και χήροι στους οποίους έπρεπε να έχει μειωθεί η σύνταξη από το 70% στο 35% κατ’ εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

«Αυτό δεν είχε γίνει και πλέον αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα τους ζητηθούν καθόλου αναδρομικά για τα χρήματα που έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα», διευκρίνισε.

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία «με 122.000 συμπολίτες μας, συνταξιούχους οι οποίοι λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία σύνταξη χηρείας, για παράδειγμα. Με βάση τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου και μία μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτές οι δύο εθνικές γίνονται μία. Δηλαδή, δεν μπορούν να παίρνουν δύο εθνικές. Εμείς είχαμε πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και ότι πρέπει να το διορθώσουμε και, γι’ αυτό, μέσα σε αυτά που εξήγγειλα και θα νομοθετήσουμε, είναι ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν δύο εθνικές. Δεν θα πάμε στη μία εθνική, όπως έλεγε ο νόμος Τσίπρα- Κατρούγκαλου και επιπλέον έχω να σας πω ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά ούτε από εκείνους για την περικοπή που θα έπρεπε να γίνει».

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην περίπτωση παιδιών που βρίσκονται στην τραγική θέση να έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

«Αυτά τα παιδιά παίρνουν ότι παίρνουν σε ανταποδοτική σύνταξη από τους δύο γονείς και έως τώρα παίρνανε το 50% μίας εθνικής σύνταξης. Αυτό διπλασιάζεται, δηλαδή θα παίρνουν το 50% και από τις δύο εθνικές συντάξεις. Μία διόρθωση κι εδώ, μίας θα έλεγα στρέβλωσης, πάμε να ενισχύσουμε λοιπόν και να στείλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στήριξης των παιδιών αυτών που είναι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Αναφορικά με τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι, μετά την πιλοτική επέκτασή της σε νέους κλάδους, όπως της ιδιωτικής υγείας, των τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε μικρότερες υπηρεσίες, όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια, στις δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, στον κλάδο των επισκευών, στα logistics, στη διαχείριση νερού και λυμάτων, στα τυχερά παίγνια, θα προστατεύονται 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση αν λειτουργεί σωστά η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και αν γίνονται παρατυπίες, η κ. Κεραμέως τόνισε: «Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτα απ’ όλα υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της ανώνυμης καταγγελίας στο 1555, στην Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία κάνει σωρηδόν ελέγχους. Μάλιστα, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Παλιότερα είχαμε 50.000 κατ’ έτος, τώρα έχουμε πάνω από 80.000 κατ’ έτος ελέγχους. Εάν σε βρει στο σούπερ μάρκετ και ενώ έχεις χτυπήσει κάρτα ότι έχεις φύγει, το πρόστιμο είναι 10.500 ευρώ στον εργοδότη για κάθε έναν εργαζόμενο που βρίσκει με μη σωστή σήμανση. Άρα, η κάρτα από μόνη της, σε συνδυασμό με τον ελεγκτικό μηχανισμό και την Επιθεώρηση Εργασίας, έχει οδηγήσει στα νούμερα που έχει οδηγήσει. Πώς νομίζετε ότι έχουμε μισό δισ. περισσότερο στα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία; Πώς έχουμε κάποιους κλάδους τους οποίους πήγαμε και μετρήσαμε τις δηλωθείσες υπερωρίες πριν από τη χρήση της κάρτας και μετά. Ξέρετε τι αύξηση είχαμε; 1.200%».

Ερωτηθείσα σχετικά με τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό, η υπουργός υπενθύμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει από το 18% το 2019 περίπου στο 8% σήμερα, 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω.

«Αυτό είναι απλά ένας δείκτης, εμένα με ενδιαφέρει ότι πίσω από τον δείκτη είναι 563.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν, άρα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να δημιουργήσουν, να φροντίσουν για τους ίδιους και την οικογένειά τους», δήλωσε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είναι το καλύτερο πεντάμηνο σε νέες θέσεις εργασίας από το 2001, της τελευταίας 25ετίας. «Άρα, λοιπόν, έχουμε μία νέα πρόκληση. Η νέα πρόκληση ποια είναι; Ότι σιγά-σιγά στερεύει η δεξαμενή μας, δηλαδή έχουμε μία δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού και σιγά-σιγά, όσο μειώνεται η ανεργία και όσο αυξάνεται η απασχόληση, υπάρχουν λιγότεροι διαθέσιμοι εργαζόμενοι», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Μάλιστα, σημείωσε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν μία αυτονόητη δεξαμενή, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που εντοπίζεται στην ελληνική αγορά εργασίας.

«Το υπουργείο Εργασίας κάνει εδώ και δύο χρόνια μία πολύ συστηματική προσπάθεια, που λέγεται Rebrain Greece. Πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, που έχουμε πολλούς Έλληνες, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Γερμανία, Αμερική και πηγαίνουμε όχι μόνοι μας, αλλά μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό και γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις σε μία ημέρα. Όλο αυτό τι αποτέλεσμα έχει; Έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 473.000 πολίτες», υπογράμμισε η υπουργός.