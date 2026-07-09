Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο δώρο έλαβαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά την αποχώρησή τους από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τους προσέφερε χαραγμένα πιστόλια συνοδευόμενα από πραγματικά πυρομαχικά, καθώς και κιτ καθαρισμού.

Σύμφωνα με το Politico, το δώρο παραδόθηκε την Τετάρτη από τον Τούρκο πρόεδρο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, γεγονός που επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας

Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ομάδα ασφαλείας του Αντόνιο Κόστα παρέλαβε το όπλο προκειμένου να υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους. Όπως δήλωσε, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Βελγίου για τη μεταφορά του στη χώρα, ενώ στη συνέχεια θα φυλαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Εκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κίνησή του. Όπως διευκρίνισε, το όπλο θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί με ασφαλή τρόπο, ενώ, αφού απενεργοποιηθεί, πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο.

Δεν αναμένεται να τα κρατήσουν προσωπικά

Παρά τον τελετουργικό χαρακτήρα και την υψηλή αξία των πιστολιών, ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους επισήμανε ότι είναι πιθανό να μην επιτραπεί στους παραλήπτες να τα διατηρήσουν προσωπικά, καθώς ενδέχεται να παραβιάζουν τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν για την αξία των δώρων που μπορούν να αποδέχονται οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Παράλληλα, και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, ανακοίνωσαν δημόσια ότι θα αφήσουν τα πιστόλια στην Τουρκία ώστε να απενεργοποιηθούν πριν μεταφερθούν στις χώρες τους.