Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση ξυλοδαρμού σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Ήλιδας, οι οποίοι σήμερα, Πέμπτη 9/7 θα απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας στην Αμαλιάδα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε καντίνα της παραλίας των Σαβαλίων και εξιχνιάστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, οι οποίοι μετά από έρευνες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συνολικά τέσσερα άτομα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, οι κατηγορούμενοι φέρονται να μετέβησαν στην καντίνα και να επιτέθηκαν στοχευμένα σε δύο άτομα που βρίσκονταν εκεί ως θαμώνες, χτυπώντας τα με αιχμηρά αντικείμενα και ρόπαλα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ένας από την Αμαλιάδα και ένας από την Πάτρα, συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και παραπέμφθηκαν από την εισαγγελική αρχή προς κύρια ανάκριση.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Ήλιδας περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα, που βαρύνονται με τις ίδιες κατηγορίες, με τους αστυνομικούς να γνωρίζουν τα πλήρη στοιχεία τους.

Μάλιστα, για τον τουλάχιστον έναν εμπλεκόμενο επίκειται να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης από τις δικαστικές αρχές για την εμπλοκή του στο συμβάν.

Η επίθεση στα Σαβάλια ήρθε μια ημέρα μετά την τοποθέτηση και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, στην Αμαλιάδα. Εκεί, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο του κτιρίου, επί της οδού 25ης Μαρτίου, το μηχανισμό, που αποτελούνταν από τρία γκαζάκια και ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», το ενδιαφέρον της υπόθεσης εστιάζεται στο γεγονός ότι στόχος της εμπρηστικής επίθεσης φαίνεται πως ήταν ένας εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό δύο ανδρών στα Σαβάλια, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί για την συμμετοχή του, αλλά δεν έχει συλληφθεί.

Το σημείο όπου έγινε η έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην Αμαλιάδα

Η επίθεση με τα γκαζάκια διερευνάται επίσης από την Ασφάλεια Ήλιδας, που έχει συλλέξει στοιχεία στο πλαίσιο της προανάκρισης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί κάποιος δράστης και ως εκ τούτου δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα για το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο περιστατικών.

Πάντως, όσον αφορά τα κίνητρα της επίθεσης στα Σαβάλια, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρον ότι επρόκειτο για προσωπικές διαφορές, μεταξύ των επιτιθέμενων και των θυμάτων.