Η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανοίγει με μία αναμέτρηση γεμάτη ενδιαφέρον, καθώς Γαλλία και Μαρόκο τίθενται αντιμέτωπες το βράδυ της Πέμπτης (23:00, ΕΡΤ2), διεκδικώντας το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τέσσερα χρόνια μετά τον ημιτελικό του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου οι «τρικολόρ» είχαν επικρατήσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο ονειρικό ταξίδι των Μαροκινών, οι δύο ομάδες διασταυρώνουν και πάλι τα ξίφη τους. Αυτή τη φορά, το έπαθλο είναι μία θέση στην τετράδα, εκεί όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει όποιον προκριθεί από το ζευγάρι Ισπανία-Βέλγιο.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση. Οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν με το απόλυτο τη φάση των ομίλων, επικρατώντας των Σενεγάλης (3-1), Ιράκ (3-0) και Νορβηγίας (4-1), ενώ στη συνέχεια απέκλεισαν τη Σουηδία με 3-0 και την Παραγουάη με 1-0, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Mπαπέ.

Στην αντίπερα όχθη, το Μαρόκο του Μοχάμεντ Ουάμπι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Οι Αφρικανοί ξεκίνησαν με ισοπαλία απέναντι στη Βραζιλία (1-1), ακολούθησαν οι νίκες επί της Σκωτίας και της Αϊτής, ενώ στα νοκ άουτ απέκλεισαν την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι και στη συνέχεια συνέτριψαν με 3-0 τον συνδιοργανωτή Καναδά.

Η Γαλλία στηρίζεται στην ποιότητα της επιθετικής της γραμμής, με τους Μπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο ποντάρει στην αμυντική του σταθερότητα και στις εμπνεύσεις ποδοσφαιριστών όπως οι Ασράφ Χακίμι και Αζεντίν Ουναΐ, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του πρώτου σκόρερ της ομάδας, Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.