Πάνω από χίλιοι διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα όπως «έξω η ICE από το Χιούστον», έκαναν χθες Τετάρτη φτάνοντας κοντά στο σημείο όπου πράκτορας της αστυνομίας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα που πήγαινε στη δουλειά με αυτοκίνητο στην πολιτεία Τέξας (νότια), το πιο πρόσφατο θανάσιμο συμβάν στη σειρά επεισοδίων που εγγράφεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων σε όλες τις ΗΠΑ.

Διαδηλωτές, αρκετοί με σημαίες του Μεξικού και πλακάτ με συνθήματα όπως «στηρίξτε τους μετανάστες» ή «η ICE λιώνει στο Τέξας» (λογοπαίγνιο βασισμένο στο ότι το ακρώνυμο της υπηρεσίας σχηματίζει τη λέξη «πάγος» στα αγγλικά), ζήτησαν να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για το επεισόδιο που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, 52 ετών, μεξικανός πολίτης που ζούσε κι εργαζόταν στις ΗΠΑ παράτυπα για τρεις δεκαετίες.

Αστυνομικοί, κάποιοι έφιπποι, άλλοι με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών, απέκλεισαν κοντινούς δρόμους και επιτηρούσαν την περίμετρο της πορείας. Η διαδήλωση ήταν ηχηρή, αλλά ειρηνική.

«Είμαι συγκλονισμένη, όχι μόνο για τον Λορένσο, αλλά και για την οικογένειά του και για όλους μας, διότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας, ειλικρινά», είπε η 18χρονη φοιτήτρια Άνα Ντανιέλα, παρούσα στην κινητοποίηση, στο Reuters.

«Η μητέρα μου στην κυριολεξία πάει για ψώνια καθημερινά στο Dollar Store απέναντι από το σημείο όπου σκοτώθηκε. Θα μπορούσε να συμβεί στη μητέρα μου, στον καθένα μας», πρόσθεσε.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αρχικά στον τόπο όπου ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, σε περιοχή του Ιστ Εντ, όπου ζουν πολλοί ισπανόφωνοι στο Χιούστον. Καθώς έκαναν πορεία προς πάρκο περίπου ενάμισι από εκεί, ηχούσαν σφυρίχτρες και φώναζαν συνθήματα «έξω η ICE από το Χιούστον, έξω η ICE από παντού». Κόσμος συνέχισε να ενώνεται μαζί τους και το πλήθος έφτασε να είναι αρκετά μεγαλύτερο από χίλιους ανθρώπους.

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία, έρχονται για όλους μας», είπε η πρώην δημοτική σύμβουλος Λετίσια Πλάμερ στο πλήθος στο πάρκο. Αρκετοί οργανωτές μίλησαν στους συγκεντρωμένους. Περί τη δύση του ηλίου το πλήθος άρχισε να διαλύεται, χωρίς να του το ζητήσουν οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης. Περίπου εκατό από τους συμμετέχοντες επέστρεψαν στον τόπο του θανάτου του οικογενειάρχη για να αφήσουν κεριά.

Ο θάνατος του Λορένσο Σαλγάδο, εργάτη στις οικοδομές που σύμφωνα με την οικογένειά του δούλευε στο Χιούστον 35 χρόνια και βρισκόταν πολύ κοντά στην απόκτηση άδειας μόνιμης παραμονής και εργασίας, αύξησε σε τουλάχιστον έξι τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων από τον Ιανουάριο του 2025, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που έχει αναγορεύσει την πάταξη της μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, έχει διατάξει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να προχωρούν σε μαζικές απελάσεις.

Οι επιχειρήσεις τους τελευταία εντείνονται και πάλι σε διάφορα αστικά κέντρα, όπου κατά κανόνα κυβερνούν δημοκρατικοί. Ομοσπονδιακοί πράκτορες προχωρούσαν σε περίπου 2.000 συλλήψεις την ημέρα σε εθνική κλίμακα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δυο πηγές του Ρόιτερς ενήμερες σχετικά. Στο Χιούστον, από τα μέσα ως τα τέλη Ιουνίου, οι συλλήψεις σε εβδομαδιαία βάση σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε περίπου 100, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα που περιήλθαν σε γνώση του πρακτορείου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, υποστήριξε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο προσπάθησε να «διαφύγει τη σύλληψη» στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE. «Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε όπλο προσπαθώντας να χτυπήσει πράκτορα της ICE», ανέφερε. Ο πράκτορας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο «σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση. Συμπλήρωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Έχουν αρχίσει να διενεργούνται δυο διακριτές έρευνες για την υπόθεση, από το υπουργείο και το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του DHS.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού, όχι για τον θάνατο του άνδρα.

«Εποχή του κυνηγιού»

Επανειλημμένα, σε παλαιότερες υποθέσεις αυτής της φύσης, η δημοσιοποίηση βίντεο από φορητές κάμερες έθεσε υπό αμφισβήτηση τις εκδοχές των αμερικανικών αρχών. Στο χθεσινό επεισόδιο, αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο, ανέφερε ρεπορτάζ του NBC News. Ωστόσο δεν είχε δημοσιοποιηθεί κάτι ως χθες βράδυ.

Ο γιος του θύματος, ο Ρονάλντο Σαλγάδο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησε χθες, τόνισε πως ο πατέρας του ήταν ειρηνικός άνθρωπος, που «αφιέρωσε τη ζωή του στις ΗΠΑ στο να προσφέρει στην οικογένειά του το αμερικανικό όνειρο». Πρόσθεσε πως ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει άδεια νόμιμης παραμονής από τις αρχές.

Ο κ. Σαλγάδο τόνισε μια ημέρα νωρίτερα μέσω Facebook πως ο πατέρας του πήγαινε στη δουλειά κι έκανε στάσεις για να παραλάβει συναδέλφους του όταν σκοτώθηκε. «Δεν του άξιζε αυτό», έγραψε, «δούλευε για να μας ζήσει, εμένα, τους δυο αδελφούς μου και τη μητέρα μου».

Χθες, πλαισιωμένος από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των λατινοαμερικανών μεταναστών, ζήτησε «πλήρη έρευνα» για τον θάνατό του.

Ο Ρομάν Παλομάρος, πρόεδρος της οργάνωσης League of United Latin American Citizens, τόνισε πως εδώ και «πολύ καιρό» βλέπει να «έχει αρχίσει η εποχή του κυνηγιού» των Λατίνος και άλλων κοινοτήτων μεταναστών «με πρόσχημα τη δημόσια ασφάλεια».

Η δημοκρατική βουλεύτρια Σίλβια Γκαρσία, η εκλογική περιφέρεια της οποίας εκπροσωπεί και τη γειτονιά όπου σκοτώθηκε ο πενηνταδυάχρονος, απαίτησε «ανεξάρτητη έρευνα» και να δημοσιοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες των πρακτόρων, καθώς και τον «τερματισμό των παραστρατιωτικού τύπου εφόδων στους δρόμους μας».

Ο δήμαρχος Χιούστον Τζον Γουίτμιρ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου χθες, αξίωσε επίσης «διαφανή» και «ανεξάρτητη» έρευνα, αποκλείοντας πάντως το να την αναλάβει ο δήμος.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της ετοιμάζει νομικά μέτρα μετά τον νέο «ατυχή θάνατο» Μεξικανού το «μόνο αμάρτημα του οποίου ήταν πως δεν είχε ακόμη έγγραφα νόμιμης παραμονής».