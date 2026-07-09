Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα είναι για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες, φέρνοντας έξι νέες ταινίες καθώς και την επανέκδοση του χιτσκοκικού αριστουργήματος «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης» με πρωταγωνίστρια τη «μούσα» του, Γκρέις Κέλι.

Στις πρεμιέρες, αυτές που ξεχωρίζουν είναι το «Evil Dead Burn» του Σεμπαστιάν Βανίτσεκ—το νέο, απόλυτα τρομακτικό κεφάλαιο του εμβληματικού franchise τρόμου—, η live-action «Βαϊάνα» του Τόμας Κάιλ, που μεταφέρει με αληθινούς ηθοποιούς στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο επιτυχημένα σύγχρονα παραμύθια της Disney, καθώς και «Η Μπαλάντα των Ονείρων» με τους Πολ Ραντ και Νικ Τζόνας. Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη επιστροφή του Ντάστιν Χόφμαν μέσα από την ταινία «Tuner» του Ντάνιελ Ρόερ, ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ ληστείας με πρωταγωνιστή τον ανερχόμενο Λίο Γούνταλ

Evil Dead Burn

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Βανίτσεκ

Σενάριο: Φλοράν Μπερνάρ, Σαμ Ράιμι, Σεμπαστιάν Βανίτσεκ

Μουσική: Ζεάν Στεφάν

Πρωταγωνιστούν: Σουχεϊλά Γιακούμπ, Τάντι Ράιτ, Χάντερ Ντούχαν, Λουσιάν Μπιουκάναν, Ερολ Σαντ, Τζορτζ Πούλαρ, Μοντ Ντέιβι, Γκρέτα Βαν Ντεν Μπρινκ

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση- ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν… ακόμα και μετά τον θάνατο.

Η Μπαλάντα των Ονείρων

Σκηνοθεσία: Τζον Κάρνεϊ

Σενάριο: Τζον Κάρνεϊ, Πίτερ ΜακΝτόναλντ

Πρωταγωνιστούν: Πολ Ραντ, Νικ Τζόνας, Πίτερ ΜακΝτόναλντ, Μαρκέλα Πλάκετ, Χαβάνα Ρόουζ, Λιου Τζακ Ρέινορ

Διάρκεια: 98 λεπτά

ΗΠΑ, Ιρλανδία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Όταν ένας επιτυχημένος μουσικός βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει. Καθώς το τραγούδι ταξιδεύει από στούντιο σε σκηνές και στο κοινό, αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική να ενώνει, να εμπνέει αλλά και να δημιουργεί συγκρούσεις.

Βαϊάνα

Σκηνοθεσία: Τόμας Κάιλ

Σενάριο: Τζάρεντ Μπους, Ντάνα Λεντού Μίλερ

Μουσική: Μαρκ Μανσίνα

Πρωταγωνιστούν: Κάθριν Λαγκάαια, Ντουέιν Τζόνσον, Ρένα Οουεν,Τζον Τούι, Φράνκι Ανταμς, Τζεμέιν Κλέμεντ

Με τις φωνές των: Μαρίνα Σάττι, Μιχάλης Κουινέλης, Βίνα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Βάσια Ζαχαροπούλου, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Αφροδίτη Αντωνάκη, Στέλιος Ψαρουδάκης,Θεοδοσία Σαββάκη, Βάσια Λακουμέντα, Στεφανία Φιλιάδη

Διάρκεια: 115 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

H νεαρή Βαϊάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι, σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της.

Tuner

Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Ρόερ

Σενάριο: Ντάνιελ Ρόερ, Ρόμπερτ Ράμσεϊ

Μουσική: Γουίλ Μπέιτς

Πρωταγωνιστούν: Λίο Γούντολ, Χαβάνα Ρόουζ Λιου, Λιόρ Ραζ, Τόβα Φέλντσου, Ζαν Ρενό, Ντάστιν Χόφμαν

Διάρκεια: 109 λεπτά

Καναδάς, ΗΠΑ, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Ο Νίκι είναι ένας χαρισματικός νεαρός χορδιστής πιάνων με μια σπάνια και εκπληκτικά λεπτομερή ακουστική αντίληψη. Με την άλλοτε πολλά υποσχόμενη μουσική του καριέρα να έχει τελειώσει, εργάζεται σε όλη τη Νέα Υόρκη μαζί με τον μέντορά του, Χάρι Χόροβιτς και συναντά μια σειρά από ανθρώπους, ανάμεσά τους τη φοιτήτρια μουσικής σύνθεσης Ρούθι, με την οποία αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση. Όταν ο Ούρι, ένας εργολάβος υπηρεσιών ασφαλείας, ανακαλύπτει ότι η εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή του Νίκι είναι πολύτιμη για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, του προτείνει να αναλάβει μια επικίνδυνη παράνομη αποστολή. Η αμοιβή θα μπορούσε να βοηθήσει τον Χάρι και την σύζυγό του, Μάρλα να αντιμετωπίσουν την ολοένα και πιο δύσκολη ιατρική τους περιπέτεια. Όμως η δουλειά του Νίκι στο άνοιγμα χρηματοκιβωτίων απειλεί το ειδύλλιό του με τη Ρούθι και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο δύσκολα μονοπάτια. Παγιδευμένος ανάμεσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την παρανομία, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίλημμα που θα ανατρέψει οριστικά τη ζωή του.

Το Δείπνο του Φράνκο

Σκηνοθεσία: Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα

Σενάριο: Χοακίν Ορίστρελ, Γιολάντα Γκαρσία Σεράνο, Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα

Μουσική: Αν-Σοφί Βερσναγιέν

Πρωταγωνιστούν: Μάριο Κάσας, Αλμπέρτο Σαν, Χουάν Ασιέρ Ετσεανδία, Οσκαρ Λασάρτε, Νόρα Ερνάντες

Διάρκεια: 106 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

1939: δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο εμβληματικό Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Το χλιδάτο, ιστορικό ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν πτοεί τους αξιωματούχους του. Υπάρχει όμως ένα προβλημα: όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι! Ο νεαρός υπολοχαγός Μεντίνα, υπό την πίεση του χρόνου αλλά και του ανώτερου αξιωματικού του, ενός φανατικού Φαλαγγίτη, αποδέχεται την πρόταση του μετρ ντ’ οτέλ και παίρνει μια τολμηρή απόφαση: να βγάλει τους αντικαθεστωτικούς σεφ για λίγο από τη φυλακή ώστε να μαγειρέψουν το πιο νόστιμο δείπνο για τον Φράνκο. Οι «κόκκινοι» αντιφρανκικοί, έκπληκτοι, συνειδητοποιούν πως έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να «μαγειρέψουν» την απόδρασή τους…

Αντικατοπτρισμοί

Σκηνοθεσία: Κρίστιαν Πέτζολντ

Σενάριο: Κρίστιαν Πέτζολντ

Πρωταγωνιστούν: Πάουλα Μπιρ, Μπάρμπαρα Aουερ, Ματίας Μπραντ, Eνο Τρεμπς

Διάρκεια: 86 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά

Γερμανία, 2025, Έγχρωμο

Διανομή: One from the Heart Films Distribution

Η υπόθεση

Μετά από ένα τροχαίο όπου σκοτώνεται ο φίλος της, η σπουδάστρια πιάνου Λόρα, αποφασίζει να μείνει στο σπίτι της Μπέτι, μάρτυρα του ατυχήματος. Η ζωή με την οικογένεια της Μπέτι φέρνει ανακούφιση σε όλους, ωστόσο η Λόρα αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρα τους όσο περνάει ο καιρός.

Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης

Σκηνοθεσία: Αλφρεντ Χίτσκοκ

Σενάριο: Φρέντερικ Νοτ

Μουσική: Ντιμίτρι Τιόμκιν

Πρωταγωνιστούν: Γκρέις Κέλι, Ρέι Μίλαντ, Ρόμπερτ Κάμινγκς, Τζον Γουίλιαμς

Διάρκεια: 105 λεπτά

Η.Π.Α., 1954, Έγχρωμο

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Λονδίνο, δεκαετία του ’50. Ένας πρώην πρωταθλητής του τένις ανακαλύπτει ότι η πλούσια σύζυγός του διατηρεί ερωτική σχέση με έναν Αμερικανό συγγραφέα. Αποφασισμένος να μην χάσει την περιουσία της, οργανώνει το «τέλειο έγκλημα»…