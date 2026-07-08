Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος μίλησε για τη σημασία των γυρισμάτων στην Πελοπόννησο. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις σκηνές που γυρίστηκαν στη σπηλιά του Νέστορα με τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα.

«Μέρος της προετοιμασίας μου είναι να ξέρω ότι θέλω να πάω στα μέρη. Θέλω να πάω στην πραγματικότητα. Θέλω να αγγίξω την πραγματικότητα και να φέρω τους ηθοποιούς εκεί. Πηγαίνοντας στην Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Πελοπόννησο, νιώθοντας το φως, τη θάλασσα, την άμμο, και γνωρίζοντας ότι είναι ίδια όπως ήταν στην αρχαιότητα», ανέφερε αρχικά ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Στη συνέχεια ο γνωστός σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Ένα από τα πραγματικά εκπληκτικά πράγματα που καταφέραμε να κάνουμε ήταν να κινηματογραφήσουμε στη σπηλιά του Νέστορα. Όταν πήγα για πρώτη φορά εκεί με τη σχεδιάστρια παραγωγής μου, είπα “λοιπόν, θα πάμε να δούμε αυτή τη σπηλιά. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε γυρίσματα εδώ. Θα πάμε να φτιάξουμε ένα σκηνικό πίσω στο Χόλιγουντ”. Και εκείνη συνέχιζε να μου λέει “Μα, γιατί όχι; Θέλω να πω, αυτό το μέρος είναι απίστευτο. Ας κάνουμε γυρίσματα εδώ”. Έτσι, το να ανεβαίνουμε αυτόν τον μονοπάτι και να περνάμε μέρες εκεί μέσα με τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα και όλους τους ηθοποιούς ήταν ένα πολύ ξεχωριστό περιβάλλον, και δημιουργεί μια πολύ διαφορετική αίσθηση στην ταινία, το να βρίσκεσαι σε αληθινά μέρη σαν κι αυτό». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολούθησε για να προσεγγίσει το ομηρικό έπος:

«Είναι μια θεμελιώδης ιστορία, στηρίζει όλη τη δυτική λογοτεχνία. Ο τρόπος που το προσέγγισα ήταν να καθίσω πραγματικά κάτω και να γράψω, κατά κάποιον τρόπο, μια λίστα, τα πράγματα που θα περίμενα να δω σε μια αφήγηση της “Οδύσσειας”, πριν στη συνέχεια εμβαθύνω πραγματικά στο κείμενο και το αναλύσω. Επειδή ήθελα να διατηρήσω την επαφή με αυτή την αίσθηση που τόσοι πολλοί από εμάς έχουμε, του τύπου “Τι γνωρίζουμε για αυτή τη μυθολογία;”. Κάποιοι άνθρωποι είναι μεγάλοι ειδικοί και πολύ μορφωμένοι πάνω σε αυτό, αλλά εγώ δεν ήμουν. Και έπειτα πέρασα πολλές μέρες διαβάζοντας πολλές διαφορετικές μεταφράσεις, εξοικειώθηκα με το κείμενο, που είναι τόσο απίστευτο. Μετά το βάζεις αυτό στην άκρη και πρέπει απλώς να γράψεις ένα σενάριο όσο καλύτερα μπορείς, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό σου», σημείωσε επίσης.

«Όμως είναι μια τόσο λαμπρή ιστορία, υπάρχουν τόσα πολλά σημεία ανθρώπινης σύνδεσης με αυτήν και ευκαιρίες για ψυχαγωγία. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό λογοτεχνικό έργο», κατέληξε.