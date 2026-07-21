Κλειστό θα παραμείνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου το Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην περιοχή κρίθηκαν επικίνδυνες για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών.

Η απόφαση ελήφθη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται εν μέσω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ελήφθη υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το οποίο προβλέπει για την Τετάρτη θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Οι προβλεπόμενες τιμές υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια ασφαλούς λειτουργίας που έχουν καθοριστεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού.

Για λόγους προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των επισκεπτών, το Φαράγγι της Σαμαριάς δεν θα δεχθεί κοινό από καμία από τις δύο εισόδους του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.