Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ ήρθαν στο φως κατά την προσαγωγή του 28χρονου κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εισαγγελέας, ο ύποπτος φέρεται να χτύπησε την 78χρονη πολιτικό 21 φορές στο κεφάλι με σφυρί, την ώρα που εκείνη βρισκόταν μέσα στο σπίτι της και έτρωγε το μεσημεριανό της. Στη συνέχεια, φέρεται να άρπαξε το πορτοφόλι της και να εξαφανίστηκε.

Η Γουίτικαμ, πρώην υπουργός και προβεβλημένο στέλεχος του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Αγγλία στις 9 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την επίθεση.

Για τη δολοφονία της κατηγορείται ο 28χρονος Τζόσουα Κέρι, από τη βόρεια Αγγλία, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας δεν κλήθηκε να δηλώσει εάν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία.

Η κάμερα κατέγραψε την επίθεση

Όπως υποστήριξε ο εισαγγελέας Κασίφ Μάλικ, κάμερα που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού κατέγραψε όσα συνέβησαν.

Η πρώην υπουργός επρόκειτο να παραχωρήσει συνέντευξη σε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι της στις 8 Ιουλίου. Όταν, όμως, δεν εμφανίστηκε, προκλήθηκε ανησυχία στους συνεργάτες της.

Την επόμενη ημέρα, ο προσωπικός βοηθός της ζήτησε από τον κηπουρό να την αναζητήσει. Εκείνος μπήκε στο σπίτι και τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας.

«Δεν φαντάζομαι να έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;»

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τα πλάνα δείχνουν τον κατηγορούμενο να μπαίνει στο σπίτι ενώ η 78χρονη έτρωγε το μεσημεριανό της.

Ο 28χρονος φέρεται να τη ρώτησε: «Δεν φαντάζομαι να έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;».

Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, άρχισε να τη χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι με το σφυρί. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι της κατάφερε συνολικά 21 χτυπήματα, προτού πάρει το πορτοφόλι της και εγκαταλείψει το σπίτι.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Ολντ Μπέιλι, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης συνεχίζονται.