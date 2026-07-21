Έχουν περάσει 12 χρόνια από όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία και η περιοχή από σύμβολο της «νέας εποχής» που εγκαινίαζε ο Πούτιν, αρχίζει να μετατρέπεται σε εφιάλτη του ρωσικού νικηφόρου αφηγήματος.

Τις «εκδηλώσεις αγάπης προς τη μαμά πατρίδα» διαδέχονται τεράστιες ουρές στα καταστήματα για τρόφιμα και νερό και τους χιλιάδες τουρίστες που έσπευδαν κάθε χρόνο, αντικαθιστούν στρατιώτες που διασχίζουν την περιοχή για να μεταβούν στην πρώτη γραμμή. Επιπλέον, η Κριμαία κάποτε μπορεί να διαφημιζόταν σε όλη τη Ρωσία, ως «περιοχή πρότυπο» της νέας ρωσικής πολιτικής, αλλά πλέον αποκρύβεται συστηματικά, καθώς η αγανάκτηση των ντόπιων φουντώνει.

«Για 12 χρόνια μας έλεγαν ότι η Κριμαία ήταν 100% προστατευμένη», είπε στον Guardian η Μαρίνα, που διευθύνει έναν μικρό ξενώνα στην Ευπατόρια, μια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της χερσονήσου. «Και ξαφνικά, μέσα σε ένα μήνα, μας έριξαν πίσω στη Λίθινη Εποχή – χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς καύσιμα».

Από τις αρχές του έτους, η Ουκρανία εξαπολύει τη μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη επιχείρηση εναντίον της Κριμαίας, στοχεύοντας τόσο τη χερσόνησο όσο και τις χερσαίες και θαλάσσιες συγκοινωνιακές συνδέσεις με τη Ρωσία. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα από την προσάρτηση το 2014, καθώς πλέον δεν έχουν βενζίνη, ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα ακόμη και νερό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο Αλεξέι, ντόπιος που υποστήριξε σθεναρά την προσάρτηση πριν από 12 χρόνια, είπε στον Guardian ότι τώρα κάνει δεύτερες σκέψεις, καθώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα που πίστευε ότι θα υπήρχαν αν η περιοχή παρέμενε υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Επιβιώνουμε, δεν ζούμε… Οι αρχές επέμεναν συνεχώς ότι η Κριμαία ήταν έτοιμη για τα πάντα. Κυριολεκτικά για τα πάντα. Τελικά, αποδείχθηκε ότι οι αρχές δεν είχαν προετοιμαστεί για το χειρότερο. Ο κόσμος ψάχνει απεγνωσμένα για καύσιμα, σαν να βρισκόμαστε στο “The Hunger Games”», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Telegram δημιουργήθηκαν πρόσφατα «ομάδες επιβίωσης», όπου κάτοικοι ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα μέρη που διαθέτουν ακόμη προμήθειες, όπως και για τις περιοχές της Κριμαίας που ανεφοδιάζονται, καθώς τα ουκρανικά χτυπήματα εμποδίζουν τον ανεφοδιασμό, ενώ οι ρωσικές αρχές δίνουν προτεραιότητα στο στρατό και όχι τους πολίτες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γάλλου αναλυτή πληροφοριών Clément Molin, μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν περισσότερα από 240 ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά που κατευθύνονταν προς τη χερσόνησο.

Ρώσος στρατηγός μιλώντας ανώνυμα στον Ρώσο δημοσιογράφο Ντμίτρι Κολέζεφ επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες των κατοίκων, σημειώνοντας ότι η Κριμαία αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί ο ρωσικός στρατός δίνει προτεραιότητα στην κατάληψη του Ντονμπάς.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι ρωσικές δυνάμεις φρόντιζαν να προστατεύουν την Κριμαία για λόγους γοήτρου, πλέον με το μέτωπο να παραμένει στάσιμο, επικεντρώνονται στην κατάληψη του Ντονμπάς που είναι πλούσιο σε σπάνιες γαίες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή.

«Οι πρόσφατες επιτυχίες της Ουκρανίας οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι ο στρατός αποσύρει πόρους από την άμυνα της Κριμαίας και τους διοχετεύει στην επίθεση στο Ντονμπάς. Η στρατιωτική ηγεσία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κατάληψη των υπόλοιπων περιοχών του Ντονμπάς. Η Κριμαία έχει υποχωρήσει στην τρίτη ή τέταρτη θέση στη λίστα προτεραιοτήτων της Ρωσίας», είπε ο Ρώσος στρατηγός.

Εντούτοις, η οργή ξεχειλίζει στην Κριμαία, με τους κατοίκους να τονίζουν ότι «το Κρεμλίνο δεν κάνει τίποτα για εμάς. Συνεχίζουν να μας λένε ότι αυτά είναι μόνο προσωρινά προβλήματα, αλλά ζούμε έτσι εδώ και εβδομάδες. Αυτή δεν είναι φυσιολογική ζωή και δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα».