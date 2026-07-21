Ο καιρός αναμένεται να αλλάξει αισθητά προς το τέλος της εβδομάδας, μετά το ιδιαίτερα θερμό διήμερο που θα κορυφωθεί την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Την εξέλιξη των φαινομένων περιέγραψε αναλυτικά ο Γιάννης Καλλιάνος, σημειώνοντας σχετικά με την επερχόμενη μεταβολή:

«Το καιρικό παράδοξο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μετά τον καύσωνα ήπιας έντασης που θα μας απασχολήσει έως και την Τετάρτη 22/7, την Παρασκευή 24/7 διαφαίνεται μια σημαντική μεταβολή του καιρού».

Σε ό,τι αφορά τα αίτια που προκαλούν την ατμοσφαιρική διαταραχή, ο ίδιος εξηγεί:

«Η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βόρεια τμήματα της χώρας μας, σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα θερμή αέρια μάζα και την αυξημένη διαθέσιμη υγρασία που αναμένεται, πιθανότατα θα ενισχύσει την ατμοσφαιρική αστάθεια, ευνοώντας την εκδήλωση βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά και Βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας μας».

Σχετικά με την ακριβή γεωγραφική έκταση της κακοκαιρίας, πρόσθεσε:

«Ωστόσο, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές την προσεχή Παρασκευή (κατά τόπους και ισχυρά μπουρίνια στα Βόρεια) θα ξεκαθαρίσουν προγνωστικά την Τετάρτη όπου και θα σας ενημερώσω με νέα στοιχεία».

Βάσει των προγνωστικών στοιχείων, η Τετάρτη 22/7 θα αναδείξει μέγιστες τιμές 40-41°C στην Αθήνα, 35°C στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα και το Άργος η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42°C. Την Παρασκευή 24/7, το σκηνικό μεταβάλλεται, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 32°C στην Αθήνα με πιθανές καταιγίδες, στους 26°C στη Θεσσαλονίκη με έντονη κακοκαιρία και στους 28°C στη Λάρισα.

Την τάση αυτή επιβεβαιώνει και η Χριστίνα Σούζη, η οποία εστιάζει στη σταδιακή έναρξη των φαινομένων από την Πέμπτη:

«Ήδη από την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ενώ την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα έρθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΜΥ για τις θερμοκρασίες και τους ανέμους

Στην αποτίμηση των συνθηκών που επικράτησαν, ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τη συνοπτική εικόνα από το δίκτυο της ΕΜΥ έως τις 15:00 της Τρίτης 21 Ιουλίου, επισημαίνοντας:

«Η εικόνα των συνοπτικών σταθμών της ΕΜΥ αποτυπώνει μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και έντονο ανεμολογικό ενδιαφέρον κυρίως στο Αιγαίο και τοπικά στη βόρεια χώρα».

Σχετικά με τις υψηλότερες καταγραφές της ημέρας, ο διευθυντής της ΕΜΥ υπογράμμισε:

«Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Σέρρες με 40,4°C, ενώ ακολούθησε η Λάρισα με 39,8°C. Πολύ υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στα Ιωάννινα με 39,2°C, στη Λαμία με 38,7°C, στη Φλώρινα και τη Ζάκυνθο με 38,4°C, καθώς και στο Άστρος με 38,0°C. Η παρουσία της Φλώρινας και των Ιωαννίνων ανάμεσα στις θερμότερες περιοχές δείχνει ότι η ισχυρή θέρμανση δεν περιορίστηκε μόνο στις πεδινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά επεκτάθηκε και σε εσωτερικές λεκάνες της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Αξιοσημείωτη είναι και η τιμή της Σάμου, στους 37,4°C».

Αναφερόμενος στα μεγάλα θερμοκρασιακά ανοίγματα μεταξύ πρωινού και μεσημεριού, σημείωσε:

«Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Η Φλώρινα υποχώρησε στους 12,8°C, ενώ χαμηλές τιμές σημειώθηκαν στην Τρίπολη και στα Ιωάννινα με 16,0°C και στην Καστοριά με 17,0°C. Πρόκειται για έντονο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ιδιαίτερα στη Φλώρινα και στα Ιωάννινα, όπου οι σχετικά δροσερές πρωινές ώρες διαδέχθηκαν πολύ υψηλές μεσημβρινές θερμοκρασίες. Αντίθετα, σε νοτιότερες και παραθαλάσσιες περιοχές οι ελάχιστες παρέμειναν αισθητά υψηλότερες».

Όσον αφορά την ένταση των ανέμων στο Αιγαίο και τις ισχυρότερες ριπές, ο κ. Κολυδάς ανέφερε:

«Στο πεδίο των ανέμων, η Κάρπαθος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ένταση, με 44,8 km/h, δηλαδή περίπου 6 μποφόρ. Ακολούθησαν η Σητεία με 30,6 km/h και αρκετά νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος, η Αστυπάλαια, η Κως και η Ικαρία. Η κατανομή αυτή επιβεβαιώνει την ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο, με περισσότερο εκτεθειμένες τις ανατολικές και νοτιοανατολικές θαλάσσιες περιοχές».

Τέλος, στάθηκε σε μια συγκεκριμένη καταγραφή που τελεί υπό αξιολόγηση:

«Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην καταγραφή της μέγιστης ριπής στη Χρυσούπολη, 90,8 km/h, καθώς είναι σαφώς υψηλότερη από τις υπόλοιπες τιμές και απαιτεί ποιοτικό έλεγχο πριν αξιοποιηθεί ως οριστική παρατήρηση (επίδραση από το βραδινό μπουρίνι). Ισχυρές ριπές καταγράφηκαν επίσης στην Κάρπαθο με 64,9 km/h, στα Κύθηρα με 61,2 km/h, καθώς και στην Αλεξανδρούπολη και τη Μύκονο με 55,6 km/h».