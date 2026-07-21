Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επιδιώκουν να προσφέρουν στα τρία παιδιά τους μια όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη και φυσιολογική παιδική ηλικία, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνουν υπό το διαρκές βλέμμα της δημοσιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ζευγάρι εφαρμόζει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες στο σπίτι, με έναν συγκεκριμένο περιορισμό να ξεχωρίζει, καθώς στερεί από τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούι μια συνήθεια που θεωρείται πλέον δεδομένη για τη συντριπτική πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας τους.

Η απαγόρευση των οθονών και η κοινή γραμμή με τον Χάρι και τη Μέγκαν

Ο λόγος γι’ αυτή την απόφαση συμπυκνώνεται στην πλήρη απαγόρευση κατοχής κινητών τηλεφώνων. Αποκαλύπτοντας τη στάση τους απέναντι στις έξυπνες συσκευές, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε στη σειρά The Reluctant Traveler:

«Κανένα από τα παιδιά μας δεν έχει τηλέφωνο, είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό».

Συμπληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο ίδιος πρόσθεσε:

«Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Είναι πραγματικά σημαντικό».

Από την πλευρά της, η Κέιτ Μίντλετον έχει εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, κάνοντας λόγο για μια γενιά που «γεννήθηκε σε έναν κόσμο απόλυτα βυθισμένο στην ψηφιακή τεχνολογία», ενώ έχει σημειώσει:

«Όταν κοιτάμε τα τηλέφωνά μας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, όταν σκρολάρουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οικογενειακό τραπέζι ή όταν απαντάμε σε email ενώ παίζουμε με τα παιδιά μας, δεν αποσπάται απλώς η προσοχή μας, αλλά στερούμε τη βασική μορφή αγάπης που απαιτεί η ανθρώπινη επαφή».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκει απόλυτη σύγκλιση με τις θέσεις που υποστηρίζουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ, οι οποίοι μέσω του ιδρύματος Archewell προωθούν πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τον περιορισμό του χρόνου εμπρός από τις οθόνες.

Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Mirror, η στάση αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθεί για τον πρίγκιπα Τζορτζ, στον οποίο πιθανότατα θα παρασχεθεί μια συσκευή βασικής επικοινωνίας όταν ξεκινήσει τη φοίτησή του στο κολλέγιο Ίτον τον Σεπτέμβριο.

Το σχολικό πρόγραμμα και οι προτεραιότητες στην καθημερινότητα

Παράλληλα με τους περιορισμούς στη χρήση της τεχνολογίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φροντίζει να προσαρμόζει τις επίσημες υποχρεώσεις του ώστε να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα των παιδιών, αναφέροντας στο ντοκιμαντέρ The Reluctant Traveller:

«Προσπαθώ να τηρώ το σχολικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν καλύτερα. Τις περισσότερες ημέρες ασχολούμαστε με την παραλαβή και την μεταφορά των παιδιών από το σχολείο».

Εξηγώντας τη φιλοσοφία του για την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, πρόσθεσε:

«Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς για μένα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι η οικογένεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε τοποθετηθεί ξανά επί του θέματος το 2016, υπογραμμίζοντας:

«Αν δεν μπορώ να διαθέσω τον χρόνο μου στα παιδιά μου… ανησυχώ για το μέλλον τους».