Ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα που εντάχθηκε ως «παρατηρητής» στο πρόγραμμα GCAP (Global Combat Air Programme) που αφορά την ανάπτυξη μαχητικού stealth έκτης γενιάς.

Το GCAP ξεκίνησε το 2022 και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς με τεχνολογία stealth έως το 2035, με τις BAE Systems, Mitsubishi Heavy Industries και Leonardo να έχουν αναλάβει το έργο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δυτικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών έκτης γενιάς, καθώς πρώτο είναι το «Next Generation Air Dominance» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

«Η GCAP συνεχίζει να ενισχύει την ασφάλειά μας, να προωθεί την τεχνολογική καινοτομία και να δημιουργεί θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τον Καναδά σε αυτή τη νέα φάση συνεργασίας και ανυπομονούμε να μοιραστούμε την εμπειρογνωμοσύνη μας και να εργαστούμε για την επίτευξη τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα», ανέφερε βρετανική ανακοίνωση.

Η συμμετοχή του Καναδά ως «παρατηρητή» δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση, ενώ θα επιτρέψει στη χώρα να παρακολουθεί τα σχέδια υλοποίησης και τις επόμενες κινήσεις, ώστε να αποφασίσει αν θα λάβει ενεργά μέρος.

Το Reuters σημείωσε ότι η κίνηση του Καναδά αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να σταματήσει να στηρίζεται στα εξοπλιστικά προγράμματα των ΗΠΑ, καθώς οι σχέσεις των δύο κρατών είναι τεταμένες μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προτείνει να προσαρτήσουν οι ΗΠΑ τον Καναδά.