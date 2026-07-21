Η τραγουδίστρια των Spice Girls παντρεύτηκε τον Αυστραλό Κρις Ντινγκγουολ σε μια ρομαντική τελετή στην αγγλική εξοχή.

Η 52χρονη τραγουδίστρια, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Sporty Spice, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον Αυστραλό μοντέλο και παραγωγό το Σάββατο 18 Ιουλίου, ενώ είχε προηγηθεί μια πολιτική τελετή στην Αυστραλία, την ιδιαίτερη πατρίδα του γαμπρού.

Από την ξεχωριστή ημέρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Spice Girls. Η η Έμα Μπάντον, η Μελ Μπι, η Μελ Σι και η Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ, βρέθηκαν στην τελετή, μετατρέποντας τον γάμο σε μια μικρή επανένωση του συγκροτήματος.

Η μοναδική που δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» ήταν η Βικτόρια Μπέκαμ.

Γιατί απουσίαζε η Βικτόρια Μπέκαμ

Η Posh Spice βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον σύζυγό της, Ντέβιντ Μπέκαμ, και μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Η συγκεκριμένη οικογενειακή υποχρέωση δεν της επέτρεψε να ταξιδέψει στην Αγγλία για τον γάμο της Melanie C.

Παρά τη φυσική της απουσία, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της νύφης, καθώς σχεδίασε το νυφικό που επέλεξε η Melanie C για τη μεγάλη τελετή στην Κάμπρια.

Η παρουσία της, επομένως, ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, αφού η Sporty Spice περπάτησε προς το σημείο της τελετής φορώντας μια δημιουργία της φίλης και πρώην συνεργάτιδάς της.

Το νυφικό που σχεδίασε η Βικτόρια Μπέκαμ

Η Melanie C επέλεξε ένα λιτό, κομψό και ιδιαίτερα θηλυκό νυφικό, το οποίο αντανακλούσε το προσωπικό της στιλ. Το φόρεμα είχε λεπτές τιράντες, ανοιχτή πλάτη και διακριτική ουρά, ενώ ήταν διακοσμημένο με χειροποίητες λεπτομέρειες από δαντέλα.

Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά μοτίβα λουλουδιών από δαντέλα της Λυών. Τα σχέδια κόπηκαν προσεκτικά, τοποθετήθηκαν στο σατέν φόρεμα και ράφτηκαν στο χέρι, ώστε να δημιουργηθεί ένα εντελώς προσωπικό αποτέλεσμα για τη νύφη.

Η Melanie C είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήθελε κάτι υπερβολικό ή παραδοσιακό. Επιθυμία της ήταν το νυφικό να είναι μίνιμαλ, άνετο και κομψό, χωρίς περίπλοκες ή ιδιαίτερα εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Η κόρη της, Σκάρλετ, η οποία ήταν μαζί της στις πρόβες, ζήτησε να προστεθεί λίγη περισσότερη «δραματικότητα» στο μήκος του φορέματος. Έτσι, στο τελικό σχέδιο προστέθηκε μια διακριτική ουρά.

Η γνωριμία με τον Κρις Ντινγκγουολ

Η Melanie C και ο Κρις Ντινγκγουολ γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Raya, όταν η τραγουδίστρια ήταν 49 ετών. Το πρώτο τους ραντεβού πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία και, όπως έχει περιγράψει η ίδια, η μεταξύ τους έλξη ήταν άμεση.

Ο Κρις Ντινγκγουολ κατάφερε να ενταχθεί φυσικά στη ζωή της τραγουδίστριας και της κόρης της. Η Melanie C τον περιέγραψε στην Vogue, ως έναν άνθρωπο με ήρεμη ενέργεια, που αποτέλεσε μια όμορφη προσθήκη στη μικρή οικογένεια που είχε δημιουργήσει με τη Scarlet.

Η πρόταση γάμου έγινε τον Ιούλιο του 2025, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Μαγιόρκα. Μετά από ένα δείπνο με μενού γευσιγνωσίας και κρασί, οι δυο τους επέστρεψαν στη σουίτα τους, την οποία ο Κρις Ντινγκγουολ είχε γεμίσει με κεριά. Εκεί γονάτισε και της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Η Melanie C έχει παραδεχθεί ότι δεν μεγάλωσε ονειρευόμενη τον γάμο της, καθώς για πολλά χρόνια είχε επικεντρωθεί στην καριέρα της και στη μουσική. Η γνωριμία της με τον Κρις Ντινγκγουολ, ωστόσο, την έκανε να δει διαφορετικά αυτό το κεφάλαιο της ζωής της.

Όπως έχει εξηγήσει, μπαίνοντας στη δεκαετία των 50 αισθάνθηκε πιο άνετη με τον εαυτό της και έτοιμη να ζήσει εμπειρίες που στο παρελθόν δεν θεωρούσε ότι θα αποτελούσαν μέρος της προσωπικής της ιστορίας.

Το ζευγάρι επέλεξε μια γιορτή χαμηλών τόνων, την οποία η νύφη περιέγραψε ως «χαλαρή, ρομαντική και κομψή». Και παρότι η Victoria Beckham δεν βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους, η φιλία των δύο γυναικών αποτυπώθηκε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο στα δύο νυφικά της Melanie C.

Το «κάτι δανεικό» από την ντουλάπα της Βικτόρια

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε βοηθήσει τη Melanie C και στην εμφάνισή της κατά την πολιτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία.

Η τραγουδίστρια είχε αρχικά παραγγείλει ένα δαντελένιο φόρεμα από τον οίκο της Victoria Beckham, όμως το ρούχο δεν είχε την κατάλληλη εφαρμογή και δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για μεταποιήσεις πριν από την αναχώρησή της.

Όταν το έμαθε η σχεδιάστρια, συνειδητοποίησε πως είχε το ίδιο φόρεμα στη δική της ντουλάπα και προσφέρθηκε να της το δανείσει. Έτσι, η Melanie C ταξίδεψε στην Αυστραλία έχοντας μαζί της το ιβουάρ slip dress της πρώην συνεργάτιδάς της.

Το φόρεμα της Βικτόρια Μπέκαμ έγινε με αυτόν τον τρόπο το παραδοσιακό «κάτι δανεικό» της νύφης.