Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ εκδόθηκε με πορτοκαλί προειδοποίηση για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγραφούν την Τετάρτη 22-07-2026 στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι περιοχές με τα θερμότερα φαινόμενα και οι προβλέψεις

Τα ισχυρότερα θερμικά φορτία αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να διαμορφωθεί ως εξής:

Θεσσαλία: Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς .

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει τους . Ανατολική Στερεά: Οι τιμές θα φτάσουν τους 41 με 42 βαθμούς, με την Αττική να καταγράφει 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι τιμές θα φτάσουν τους 41 με 42 βαθμούς, με την Αττική να καταγράφει 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Ανατολική Πελοπόννησος: Το θερμόμετρο θα σημειώσει 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σημειώνει ότι η επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου θα πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026, βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.