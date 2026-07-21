Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ εκδόθηκε με πορτοκαλί προειδοποίηση για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγραφούν την Τετάρτη 22-07-2026 στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.
Οι περιοχές με τα θερμότερα φαινόμενα και οι προβλέψεις
Τα ισχυρότερα θερμικά φορτία αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.
Ειδικότερα, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να διαμορφωθεί ως εξής:
- Θεσσαλία: Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς.
- Ανατολική Στερεά: Οι τιμές θα φτάσουν τους 41 με 42 βαθμούς, με την Αττική να καταγράφει 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
- Ανατολική Πελοπόννησος: Το θερμόμετρο θα σημειώσει 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σημειώνει ότι η επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου θα πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026, βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.