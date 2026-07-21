Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν γύρω από το σχέδιο του Ολυμπιακού για την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης», ένα έργο που έχει ανακοινώσει επίσημα ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης, και το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) ενέκρινε ομόφωνα, με 37 θετικές ψήφους σε σύνολο 37, την παρουσία της ΕΟΕ στη Βουλή, προκειμένου να προωθηθεί η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που αφορά το «Γ. Καραϊσκάκης». Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε ο Ολυμπιακός να προχωρήσει και στις υπόλοιπες απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων στο γήπεδο.

Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, οι διαδικασίες συνεχίζονται κανονικά, με στόχο να ξεκινήσει η ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης» τα επόμενα χρόνια.