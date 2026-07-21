Παραμένει πρώτος στόχος o Άμραμπατ, αλλά ο χρόνος πιέζει

Παρά τη μεταγραφική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, η υπόθεση του Σοφιάν Άμραμπατ δείχνει να έχει «παγώσει». Ο Μαροκινός εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στις επαφές. Από την Τουρκία έχει βγει προς τα έξω πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που ενδεχομένως ανεβάζει τις απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε ή λειτουργεί ως μοχλός πίεσης. Στον Πειραιά δεν εγκαταλείπουν την υπόθεση, ωστόσο γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν επ’ αόριστον. Αν δεν υπάρξουν σύντομα εξελίξεις, είναι πιθανό να ενεργοποιηθούν οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν ήδη στη λίστα του Μεντιλίμπαρ.

Αν παίξει ο Κάνγκουα, τότε, η ΑΕΚ αποσύρεται, αλλά…

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα φαίνεται πως αλλάζει τροπή για την ΑΕΚ. Η πιθανή συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά σημαίνει πως δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά προκριματικά με την Ένωση, γεγονός που ουσιαστικά οδηγεί τους «κιτρινόμαυρους» στην απόφαση να αποσυρθούν από τη διεκδίκησή του. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν έχει αλλάξει στάση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, επανέλαβε στην πρόεδρο της Χάποελ, Αλόνα Μπαρκάτ, πως επιθυμεί να αποχωρήσει. Δεν αποκλείεται μάλιστα να προκύψει ενδιαφέρον και από άλλη ελληνική ομάδα, καθώς ο Κάνγκουα εξακολουθεί να αναζητά την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του.

Προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο Ρίκο, αλλά δεν είναι προτεραιότητα

Το όνομα του Ντιέγκο Ρίκο ήρθε στο προσκήνιο από την Ισπανία, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική από όσα κυκλοφορούν. Ο έμπειρος αριστερός μπακ, που έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε μετά από τρία χρόνια και 100 συμμετοχές, πράγματι έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους», μέσω του μάνατζερ που συνεργάζεται με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός εκτιμά τις δυνατότητές του, όμως η περίπτωσή του δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας. Επιπλέον, στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να συνδυαστεί με αποχώρηση από το υπάρχον ρόστερ, πιθανότατα του Ορτέγκα, ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός στο αριστερό άκρο της άμυνας.

«Βόμβα» προ των πυλών στον Λεβαδειακό

«Η “βόμβα” που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδειακού». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση οι Βοιωτοί προανήγγειλαν μια μεταγραφή που, σύμφωνα με όσα διαρρέουν από το περιβάλλον της ομάδας, αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Στη Λιβαδειά επικρατεί έντονη αισιοδοξία πως η επικείμενη προσθήκη θα ανεβάσει σημαντικά το επίπεδο του ρόστερ και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Άνθρωποι που γνωρίζουν τις εξελίξεις κάνουν λόγο για ποδοσφαιριστή με βαρύ βιογραφικό, ικανό να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η Dubai θέλει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πέφτει από τα 3 εκατ. ευρώ

Η Dubai BC εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, όμως στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν διάθεση να συζητήσουν με τα οικονομικά δεδομένα που έχουν τεθεί μέχρι στιγμής. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρεται να προσφέρει ποσό που δεν… πλησίασε καν το 1 εκατ., και οι «ερυθρόλευκοι» την απέρριψαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Στον Πειραιά κοστολογούν τον διεθνή γκαρντ πολύ υψηλότερα και φέρονται να αξιώνουν περίπου 3 εκατ. ευρώ για να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο Γουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον υπολογίζει ως βασικό κομμάτι του κορμού της ομάδας. Παρά τη μικρή ένταση που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα γύρω από το συμβόλαιό του, το μέλλον του παραμένει στα χέρια του Ολυμπιακού.