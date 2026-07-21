Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προτίμησε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του μακριά από τα τηλεοπτικά συνεργεία, επιλέγοντας να βρεθεί μόνος του στον τάφο της, μία ημέρα μετά το επίσημο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η απουσία του από την τελετή προκάλεσε ποικίλα σχόλια, ωστόσο ο ίδιος διατηρεί σταθερά τη στάση να αποδίδει φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό σε δικό του χρόνο, χωρίς τη δημοσιότητα που συνοδεύει συνήθως τις δημόσιες εκδηλώσεις.

Την επομένη του μνημοσύνου, το οποίο συνέπεσε και με την ημερομηνία των γενεθλίων της, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προχώρησε σε μια δημοσίευση στον λογαριασμό που διαχειρίζεται στο Instagram με το όνομα της Αλίκης.

Στο κείμενό του ανέφερε:

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη».

Συνεχίζοντας τη συγκινητική του αναφορά, πρόσθεσε τη δική του προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση τους που παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο:

«Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ».