Σάλος προκλήθηκε στην Ιταλία μετά από αναφορές ότι διαδικτυακή πλατφόρμα κατέγραφε την παρουσία Εβραίων τουριστών στη χώρα, αλλά και επενδυτών που αγόραζαν ακίνητα για να πάρουν «χρυσή βίζα» ή να τα μετατρέψουν σε Airbnb.

Οι Times of Israel έγραψαν ότι η πλατφόρμα που ήταν διαθέσιμη στη Google ζητούσε από τους Ιταλούς να εντοπίσουν Εβραίους, Ισραηλινούς και άτομα που θεωρούνταν ότι έχουν δεσμούς με τον σιωνισμό σε ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους χώρους. Σκοπός της ήταν να «χαρτογραφήσει τον σιωνιστικό τουρισμό» και τη «σιωνιστική νεοαποικιοκρατία» στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, η πλατφόρμα καταργήθηκε μετά από παρέμβαση του Ιταλού επιτρόπου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, Πασκουάλε Αντζελοσάντο.

Ισραηλινοί πολιτικοί καταδίκασαν την πρωτοβουλία, ενώ η Λίβια Οττολένγκι, πρόεδρος της Ένωσης Ιταλικών Εβραϊκών Κοινοτήτων, χαρακτήρισε την εκστρατεία ως «νέο κίτρινο αστέρι», που θυμίζει τους φασιστικούς φυλετικούς νόμους της Ιταλίας του 1938.

Ο Γουόκερ Μεγκνάγκι, πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, προειδοποίησε ότι το «κυνήγι Εβραίων» θα ενθάρρυνε επιθέσεις από εξτρεμιστές.

Ισραηλινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το περιστατικό αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι αντισημιτικές επιθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στην Ιταλία. Σύμφωνα με το Κέντρο Σύγχρονης Εβραϊκής Τεκμηρίωσης, το 2025 καταγράφηκαν 963 περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων παρατηρήθηκε απότομη αύξηση των σωματικών επιθέσεων.