Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Ιουλίου 2026, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, με θύματα δύο υπηκόους Βραζιλίας, ηλικίας 24 και 32 ετών.



Οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση από τρεις άγνωστους άνδρες, ενώ η 24χρονη υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε επειδή είναι διεμφυλικό άτομο.

Η συγκεκριμένη καταγγελία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς, εφόσον επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό ενδέχεται να αντιμετωπιστεί ως έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 05:00, όταν η 24χρονη, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη, ήρθε αντιμέτωπη με τρεις αγνώστους. Όπως κατήγγειλε, ένας από τους άνδρες την έριξε στο οδόστρωμα και, κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο και της έσπασε ένα δόντι.

Στο σημείο έσπευσε για να τη βοηθήσει η 32χρονη φίλη της, επίσης υπήκοος Βραζιλίας, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας και βρίσκεται προσωρινά στη Ρόδο. Η παρέμβασή της, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί και η ίδια επίθεση. Σύμφωνα με την έγκληση, οι άλλοι δύο άνδρες τη χτύπησαν με τα χέρια, ενώ ένας από αυτούς τη γρονθοκόπησε στη μύτη.

Οι δύο γυναίκες αποχώρησαν τραυματισμένες και περίπου στις 09:30 το ίδιο πρωί προσήλθαν στις αρμόδιες Αρχές, όπου υπέβαλαν έγκληση κατά των τριών αγνώστων, περιγράφοντας αναλυτικά όσα, όπως υποστηρίζουν, συνέβησαν. Κεντρικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί ο ισχυρισμός της 24χρονης ότι η επίθεση είχε τρανσφοβικό κίνητρο.

Η καταγγελία έχει καταγραφεί επισήμως και αναμένεται να εξεταστεί διεξοδικά, καθώς η τεκμηρίωση ρατσιστικού κινήτρου μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μετά την υποβολή της έγκλησης, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και για τις δύο παθούσες, προκειμένου να καταγραφούν και να πιστοποιηθούν οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού, ενώ οι τρεις άγνωστοι δράστες αναζητούνται. Οι Αρχές επιχειρούν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από την περιοχή, με στόχο την ταυτοποίηση των ανδρών.

Το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Μεσαιωνικής Πόλης και σε ώρα κατά την οποία υπήρχε ακόμη νυχτερινή κίνηση ενδέχεται να διευκολύνει τον εντοπισμό μαρτύρων ή οπτικοακουστικού υλικού. Η 24χρονη είναι μόνιμη κάτοικος Βραζιλίας και βρισκόταν στο νησί, ενώ η 32χρονη φίλη της, επίσης γεννημένη στη Βραζιλία, διαμένει μόνιμα στην Πορτογαλία και φιλοξενείται προσωρινά στη Ρόδο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, οι δύο γυναίκες δεν γνώριζαν τους δράστες και δεν είχαν προηγούμενη διαφορά μαζί τους.