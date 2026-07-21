Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά το β’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Για το γ’ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από τα νοικοκυριά θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Αμετάβλητα τα κριτήρια για επιχειρηματικά δάνεια

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2026, εξέλιξη που ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν καταγραφεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Οι τράπεζες προβλέπουν ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων δεν θα μεταβληθούν ούτε κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του έτους.

Αμετάβλητοι παρέμειναν επίσης οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Κατά το β’ τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση επιχειρηματικών δανείων δεν παρουσίασε μεταβολή, παρά την ενίσχυση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αυξημένη ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνδέθηκε κυρίως με την ανάγκη χρηματοδότησης πάγιων επενδύσεων.

Την ίδια περίοδο, αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο παρέμεινε και η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν.

Τι συνέβη με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα τόσο για τα στεγαστικά όσο και για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το β’ τρίμηνο του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης μεταβλήθηκαν ως έναν βαθμό στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι στα καταναλωτικά δάνεια.

Παράλληλα, η ζήτηση των νοικοκυριών για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.