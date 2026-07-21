Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία, όπου μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών μαίνεται βόρεια της Μαδρίτης, έχοντας κατακάψει ήδη 290.000 στρέμματα. Οι Αρχές δίνουν μάχη με τις φλόγες, με 600 πυροσβέστες και στρατιωτικούς και 30 εναέρια μέσα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Η δασική πυρκαγιά την επαρχία Γκουανταλαχάρα, η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στις Αρχές καθώς ξεκινά σήμερα νέο κύμα καύσωνα που ευνοεί την εκδήλωση και επέκταση των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίγια-Λα-Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία, μίλησε για την μεγαλύτερη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην ιστορία της περιοχής του, προσθέτοντας ωστόσο ότι μετά την νύκτα «έχει αρχίσει να βλέπει φως στην άκρη του τούνελ» έπειτα από την πολυήμερη μάχη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η συγκεκριμένη πυρκαγιά κρίνεται πολύπλοκη διότι έχει εκδηλωθεί σε μία σχεδόν ακατοίκητη ζώνη, ιδιαίτερα άνυδρη, με τεράστιες εκτάσεις εγκαταλελειμμένης θαμνώδους χαμηλής βλάστησης, συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια στην γειτονική περιοχή Καστίγια-ι-Λεόν.

Η Ισπανία έζησε πρόσφατα μία από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, μία δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που στοίχισε την ζωή και 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 70.000 στρεμμάτων.

Η Ισπανία πλήττεται τα τελευταία χρόνια από όλο πιο συχνά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.