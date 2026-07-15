Οι δεκατρείς άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ήταν στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης οι ισπανικές αρχές μετά την ολοκλήρωση των νεκροψιών-νεκροτομών.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται επτά Βρετανοί, τρεις Βέλγοι, μία Γαλλίδα και ένας Αμερικανός, ενώ τη ζωή του έχασε και ένας Ισπανός πολίτης.

«Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των θυμάτων της πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάρδος», εξήγησε σε ανακοίνωσή της ιατροδικαστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι «ανάμεσα στους 13 ανθρώπους που απεβίωσαν –η μια σε νοσοκομείο– επτά ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις από το Βέλγιο, μια από τη Γαλλία, μια άλλη από τις ΗΠΑ, κι ο ένας ισπανός πολίτης».