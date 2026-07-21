Ένα τρυφερό στιγμιότυπο δίπλα στη θάλασσα δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα, αποτυπώνοντας τις στιγμές χαλάρωσης που περνά αυτό το καλοκαίρι.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια καταγράφει τις βουτιές και την ανεπιτήδευτη καθημερινότητα των διακοπών της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζει μια εικόνα όπου η ίδια και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, ανταλλάσσουν ένα φιλί στην ακροθαλασσιά.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα:

«Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία»

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Έκτοτε, η περιοχή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητά τους, καθώς εκεί βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, αλλά και η κατοικία που διατηρούν, μοιράζοντας τον χρόνο τους ανάμεσα στην Αθήνα και την πελοποννησιακή φύση.