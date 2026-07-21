Μετά την ολοκλήρωση των κληρώσεων για τα προκριματικά του Champions League, του Europa League και του Conference League, οι ελληνικές ομάδες γνωρίζουν πλέον τον δρόμο που καλούνται να διανύσουν για να εξασφαλίσουν θέση στις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Football Meets Data, ο Ολυμπιακός έχει 67% πιθανότητες να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Ωστόσο, οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι πιo πιθανό σενάριο είναι ο αποκλεισμός στα Playoffs, όπου οι «eρυθρόλευκοι» συγκεντρώνουν 41% πιθανότητες πρόκρισης, οδηγούμενοι έτσι στη League Phase του Europa League.

Η ΑΕΚ εμφανίζεται με 61% πιθανότητες να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League, αφού έχει μόλις ένα εμπόδιο τον αντίπαλο στα Playoffs.

Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, με πιθανότητες πρόκρισης που φτάνουν το 73%. Αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, αναμένεται να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο, όπου το μοντέλο του δίνει 61% πιθανότητες πρόκρισης. Στα playoffs, οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Europa ανεβαίνουν στο 78%.

Αντίθετα, ο ΟΦΗ δεν εμφανίζεται με τις ίδιες πιθανότητες, καθώς το Football Meets Data του δίνει μόλις 26% για πρόκριση στα playoffs του Europa League, με πιθανότερο σενάριο τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» καλούνται να διανύσουν ολόκληρη τη διαδρομή των προκριματικών του Conference League. Έχουν 74% πιθανότητες να αποκλείσουν την Πάκσι, 77% να προκριθούν από τον 3ο προκριματικό γύρο – όπου πιθανότερος αντίπαλος είναι η Σπαρτάκ Τρνάβα – και 61% να περάσουν και τα playoffs, εξασφαλίζοντας θέση στη League Phase της διοργάνωσης.