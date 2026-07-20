Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε στον Ζοχράν Μαμντάνι να συλλάβει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε περίπτωση που επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, έγραψε:

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο, υπό καμία μορφή, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αγωνίζεται ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και έχει περάσει τα τελευταία 47 χρόνια σκοτώνοντας Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους. Οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτόν τον άνευ προηγουμένου ΚΥΚΛΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ένα ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πριν από χρόνια, από τους προηγούμενους προέδρους».

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης που διεξήχθη ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.