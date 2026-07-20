Ανθελληνικές εικόνες εκτυλίχθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Αυστραλίας, καθώς ορισμένα άτομα έκαψαν την ελληνική σημαία υψώνοντας εκείνη της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ξεδίπλωσαν και πανό κατά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το neoskosmos.com, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της South Melbourne FC και Preston Lions FC.

Οπαδοί των Lions πριν το ματς έκαναν πορεία έξω από το γήπεδο, καίγοντας την ελληνική σημαία, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Ελλάδας και ανοίγοντας ανθελληνικά πανό με σεξιστικό περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, μέσα στο γήπεδο σήκωσαν πανό με σύνθημα κατά των Ελλήνων, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι εικόνες έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τις αρχές της Αυστραλίας να αναζητούν τους υπόπτους.

Δείτε φωτογραφίες: