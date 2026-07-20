Η Εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι η νέα Πρωταθλήτρια Κόσμου, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026 στη Νέα Υόρκη.

Με την κατάκτηση του τροπαίου η «φούρια ρόχα» έφτασε στα δύο Παγκόσμια Κύπελλα, ωστόσο κατέχει πλέον και μια ιδιαίτερη πρωτιά.

Συγκεκριμένα, έγινε η πρώτη χώρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που είναι ταυτόχρονα κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου τόσο στους Άνδρες, όσο και στις Γυναίκες.

Η Εθνική ομάδα Γυναικών είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023 σε Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό με 1-0 της Αγγλίας, με γκολ που πέτυχε η Όλγα Καρμόνα στο 29ο λεπτό.

Το Μουντιάλ των Γυναικών ξεκίνησε το 1991 με πρώτη διοργανώτρια χώρα την Κίνα. Η Ισπανία και η Γερμανία είναι οι μοναδικές χώρες που έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε Γυναίκες και Άνδρες, αλλά μόνο οι Ισπανοί το έχουν πετύχει ταυτόχρονα.

Το επόμενο Μουντιάλ των Γυναικών το 2027 θα διεξαχθεί στην Βραζιλία, ενώ των Ανδρών το 2030 θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, με τους τρεις πρώτους αγώνες να διεξάγονται στην Αργεντινή, στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη, επετειακά για τα 100 χρόνια από το Πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, που πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930.